Stefan Fischer fühlt sich bedrängt. Sobald er auf die Straße geht, begegnen ihm dicke Autos mit deutschen Nummernschildern und schlechten Fahrern am Steuer. "In letzter Zeit bin ich ein paar Mal fast angefahren worden", sagt der Politologiestudent. "Immer von Deutschen. Die fahren viel aggressiver als unsere Leute."

Jetzt könnte man sagen: Jedem seinen Verfolgungswahn. Nur ist Fischer Präsident des Studentenrates an der Universität Zürich und Auslöser einer Debatte, die in der Schweiz die Gemüter erregt: In einem Zeitungsinterview hat er die "Germanisierung" der Hochschulen im Alpenstaat kritisiert, nachdem seine Universität an einem einzigen Tag acht Professuren neu besetzt hatte – ausschließlich mit Deutschen.



Und damit nicht genug: Die Neuberufenen, so Fischer, brächten häufig ihr gesamtes Team aus Deutschland mit und zwängen ihre Studenten, Hochdeutsch zu sprechen, weil sie den Schweizer Dialekt nicht verstünden und auch keinerlei Mühe zeigten, sich zu integrieren.

Plötzlich war ausgesprochen, was unterschwellig schon seit Jahren bei vielen Eidgenossen Unbehagen auslöst: 2006 lehrten fast 1600 deutsche Professoren in der Schweiz, damit stammte fast jeder zweite ausländische Lehrstuhlinhaber aus dem großen Nachbarland im Norden.



An der Universität Zürich liegt der Anteil der Deutschen unter den Professoren seit Jahren bei rund 30 Prozent, in einigen Fächern weit darüber. An der Universität Luzern stellen die Deutschen in zwei von drei Fakultäten die Mehrheit, 65 Prozent der Bewerber für zwei jüngst neu geschaffene Lehrstühle waren deutscher Herkunft. Die Angst vor einem zunehmenden "Klumpenrisiko" macht sich unter den einheimischen Akademikern breit, die der übermächtigen Konkurrenz aus dem Norden ohnmächtig gegenüberstehen.

"Wir brauchen eine bessere Durchmischung", sagt Stefan Fischer: hartes Vokabular, vorgetragen im gemütlichen Dialekt. Mit dem Interview hat er sich den Vorwurf der Fremdenfeindlichkeit eingehandelt.



"Ich finde diese Äußerungen extrem peinlich, unanständig und ungehörig", schimpft der Züricher Universitätsrektor Hans Weder. "Wir sind sehr stolz auf unseren Internationalisierungsgrad!" Rudolf Heinimann, Prorektor der ETH Zürich, ergänzt: "Ob Deutsche, Amerikaner oder andere, der Zustrom der besten Talente ist ein entscheidender Faktor, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten."