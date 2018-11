DIE ZEIT: Massiv setzt der Staat Leitbilder: Frauen dürfen nicht zu dünn und Männer nicht zu dick sein. Auch in der Integrations- oder in der Familienpolitik erleben wir eine fulminante Renaissance des Staates. Wie fühlen sich Liberale bei so viel staatlicher Zuwendung?

Alexander Graf Lambsdorff: Der Staat traut dem Bürger nichts mehr zu. Es gibt jetzt die rauchfreien Restaurants. In der EU führen wir Diskussionen darüber, an wen und wann Alkoholika verkauft werden dürfen. In Amerika gibt es eine Debatte darüber, ob Wirte übergewichtigen Gästen in einem Restaurant ihr Essen verweigern müssen. Überspitzt gesagt: Wenn wir so weitermachen, wird es bald die rauchfreie, alkoholfreie und nahrungsfreie Gaststätte geben, weil der Staat glaubt, die Menschen können nicht über ihr eigenes Leben entscheiden.

Otto Graf Lambsdorff: Mich stört auch der Krieg um die Lufthoheit über den Kinderbetten ganz gewaltig. Was Frau von der Leyen alles anstellt, ist vielleicht gut gemeint, aber es ist ein Misstrauensvotum gegen die Eltern. Wenn Eltern ihre Kinder verhungern lassen, funktioniert die Familie nicht. Klar, die Jugendämter müssen aufpassen, dass so etwas nicht geschieht. Aber die eigentliche Verantwortung können wir doch nicht vollständig dem Staat überlassen. Aber, Alexander: Ihr aus Brüssel seid es doch, die uns diese Dinge auf den Hals schickt. Wir haben Bürokratie in einem Maß aufgehäuft, dass die persönlichen Bewegungsmöglichkeiten und Entscheidungsfreiheiten der Bürger eingeschränkt sind.

Alexander Graf Lambsdorff: Richtig ist: Einiges von dem, was aus Europa kommt, hat nichts mehr mit Subsidiarität zu tun, also damit, dass diejenige staatliche Ebene reguliert, die je nach Problem so nah wie möglich am Bürger ist. Der Standardbegriff in der EU-Debatte über den Verbraucherschutz ist nicht mehr der Verbraucher, sondern der vulnerable consumer, der "verwundbare Verbraucher". Es wird wie selbstverständlich angenommen, dass der normale erwachsene Mensch nicht in der Lage ist, informierte Entscheidungen zu treffen, sondern er ist "verwundbar".

ZEIT: Das entspricht aber den Bedürfnissen einer Gesellschaft, die sich mittlerweile als vulnerable versteht. Kommen Sie dagegen noch an?

Alexander Graf Lambsdorff: Besitzstandswahrung ist in einer Wohlstandsgesellschaft normal: Man will hinter das Erreichte nicht zurück. Um uns herum sind aber zahllose andere Gesellschaften in Aufbruchsstimmung. Die wollen nicht verteidigen, sondern Neues erreichen, nicht erhalten, sondern ausbauen. Wir müssen zeigen, dass ohne Wachstum keine Besitzstandswahrung möglich sein wird. Und zur Freiheit gehören Selbstbestimmung und, ja, auch ein gewisses Risiko dazu.

ZEIT: Jahrelang hatten wir Angst vor einem Orwellschen Überwachungsstaat. Jetzt liefern die Bürger freiwillig ihre Daten aus. Müssen Liberale davor nicht kapitulieren?