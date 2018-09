Ich besitze Kurt Tucholskys Werke nicht auf CD-ROM, nur in dieser labberigen Taschenbuchausgabe, es ist mir also unmöglich, sie per Suchbefehl zu durchforsten, aber ich wette, dass das Wort "egal" nicht darin vorkommt. Jedenfalls nicht, wie manche Journalisten es heute verwenden: als Ein-Wort-Ausrufe-Satz. Tucholsky hatte starke Meinungen, deshalb produzierte er automatisch Pointen und brauchte keine pseudostilistischen Effekte. Neulich schrieb ein Kollege vom Spiegel über die Popsängerin Meow Meow, sie spreche sich Miau Miau aus, heiße bürgerlich Melissa und stamme aus Australien. Dann schrieb er: Egal. Denn Meow Meow bringe bestes Entertainment auf die Bühne. – Es ist also egal, dass sie aus Australien stammt, weil sie unterhaltsam ist? Oder dass sie sich Miau Miau ausspricht? Oder sind Mädchen namens Melissa miese Entertainer? Oder wie? Betontes Egal zwischen Hauptsätzen ist ein Verlegenheitsausdruck für Verlegenheitsschreiber. Sie wollen uns zweierlei mitteilen, sind aber zu faul, beides zu verbinden, deshalb sagen sie, es sei eh alles wurscht. Vielleicht funktionieren eines Tages auch Nachrichten so: "Krieg in Afghanistan. Egal. Erdbeben in China." Vielleicht ist das der Stil der Zukunft, diese lässige Gleichgültigkeit. Ich bin etwas beunruhigt, weil mein Chef behauptet, ich würde dauernd egal sagen. Evelyn Finger

