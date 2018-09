Inhalt Seite 1 — Die Täterhose Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ausnahmsweise muss ich diesen Platz, der mir von der Redaktion für Beobachtungen aus dem Alltag zur Verfügung gestellt wird, für eine persönliche Entschuldigung missbrauchen. Es hat aber auch eine politische Bedeutung, insofern als die Frage nach Schuld und Verantwortung unter einem ungewohnten Blickwinkel behandelt wird. Ich habe einem anderen Menschen etwas Obszönes und Verabscheuenswertes angetan.

Am Donnerstagabend besuchte ich eine Berliner Badeanstalt mit Sauna. Menschen, die mit Themen, in denen Nacktheit eine Rolle spielt, Schwierigkeiten haben, sollten jetzt besser die Lektüre beenden.

In der Sauna habe ich gemerkt, dass ich den Schlüssel zu meinem Kleiderspind nicht mehr am Handgelenk trug. Dies hat mich in einen Zustand der Aufregung versetzt. In dem Kleiderspind befand sich meine Brieftasche, die einen Geldbetrag enthielt. Ich verließ eilig die Sauna, streifte meinen Bademantel über und rannte zu meiner Badetasche. Tatsächlich befand sich der Spindschlüssel in der Tasche, ich hatte ihn nämlich überhaupt nicht um das Handgelenk herumgebunden. Immer wieder passieren mir solche Sachen. Beruhigt setzte ich den Saunagang fort, nach der Sauna zog ich fröhlich summend meine Badehose wieder an, ich war der zufriedenste Mensch der Welt.

Zu Hause fasste ich in die Tasche des Bademantels und zog eine Badehose hervor, die meiner Badehose glich, nein, mehr noch, es war meine Badehose. Da habe ich gemerkt, dass ich, als ich zu der Badetasche rannte, meine Hose in die Manteltasche gestopft hatte, nach dem Abschluss des Saunaganges aber hatte ich, in selbstzufriedene Gedanken versunken, die Badehose eines fremden Menschen angezogen. Diese Hose ähnelte meiner, sie schlackerte lediglich am Po ein wenig, dies war mir aufgefallen, aber ich hatte es darauf zurückgeführt, dass ich im Fitnessstudio gewesen bin. Bei dieser Gelegenheit fiel mir ein, dass ich einmal im Fitnessstudio falsche Schuhe angezogen und dies auch erst zu Hause bemerkt habe, die Schuhe waren teuer, neu und edel gewesen, während meine alt und lümmelig waren, ich habe die neuen Schuhe behalten.

Ich habe mir vorgestellt, wie ich reagieren würde, wenn ich aus der Sauna herauskäme und jemand hätte mir meine Badehose weggenommen. Als Erstes wird einem klar, dass man sich in einer sozial schwierigen Situation befindet. Dann fragt man sich: Wer tut so etwas? Und warum? Eine Badehose ist doch kein Wertgegenstand. Weil auf jeden Saunabesucher exakt eine Hose entfällt, müsste die Hose des Täters noch da sein, man könnte die Täterhose anziehen. In meinem Fall aber hat sich nach und nach jeder Besucher eine Hose gegriffen, es gab keine Täterhose, es handelte sich also offenbar nicht um eine Verwechslung, sondern um Bösartigkeit und Destruktivität in ihrer reinsten Form.

Man denkt, dass hinter einer Säule feixende Buben stehen, in Wirklichkeit aber treibt, wenige Meter entfernt, ein Kolumnist im Becken, mit dem Bauch nach oben, und genießt den Tragekomfort einer Hose, die ihm nicht zusteht. Ich weiß von diesem Menschen, der, mich aus tiefstem Herzen verfluchend, ein Handtuch um die Lenden geschlungen, in der dicht bevölkerten Badeanstalt den Ausgang gesucht hat, eigentlich nur, dass er schwarze Hosen bevorzugt und ein dickeres Gesäß hat als ich. Das ist zu wenig, um in einer Millionenstadt nach ihm zu suchen. Falls er dies zufällig liest und sich die Frage gestellt hat, was für Menschen es sind, die so etwas Destruktives und Gemeines tun, dann lautet die Antwort: Es sind Menschen wie ich.