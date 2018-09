Der islamistische Terror macht um Deutschland einen Bogen, dachten viele. Die Islamisten würden das Land als eine Art Ruheraum ansehen, hier tauchten Radikale unter, wie jene Terroristen, die als Studenten ganz unauffällig in Hamburg lebten, bevor sie die Attentäter des 11. September 2001 in den USA anführten. Diese Hoffnung ist passé, und das nicht erst, seitdem die Polizei am 4. September vergangenen Jahres im sauerländischen 900-Seelen-Nest Oberschledorn die Bombenbastelbude einer Zelle der Islamistischen Dschihad-Union aushob. Siebenmal sind in Deutschland bereits Anschläge vereitelt worden.

So sollten im Juli 2006 die Sprengsätze der beiden "Kofferbomber" in zwei Regionalzügen in Nordrhein-Westfalen explodieren. Im Dezember 2004 verhinderte die Polizei in Berlin offensichtlich ein Attentat von Mitgliedern der Terrorgruppe Ansar-e Islam auf den irakischen Ministerpräsidenten Ijad Allawi. Bereits im April desselben Jahres hatten die Sicherheitsbehörden drei Islamisten der Al-Tawhid-Bewegung gefasst, die laut späterem Urteil Anschläge auf jüdische Einrichtungen in Düsseldorf und Berlin geplant hatten. Im März 2003 wurde in Berliner ein Tunesier festgenommen, der während des Irakkriegs angeblich einen Anschlag in Deutschland ausführen wollte. Im September 2002 flog ein Pärchen auf, das nach Behördenangaben Anschläge auf US-Militäreinrichtungen in Deutschland und die Heidelberger Innenstadt plante. Im Dezember 2000 fasste die Frankfurter Polizei die "Meliani-Gruppe", fünf Nordafrikaner, die mit einer Kochtopf-Bombe möglichst viele "Ungläubige" auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt töten wollten.

Mit Sorge beobachten Sicherheitsexperten, wie al-Qaida derzeit offensichtlich versucht, Nordafrika als Stützpunkt auszubauen. Damit würden zunächst Spanien und Frankreich stärker ins Zielspektrum geraten. Doch für Experten ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch in Deutschland zu einem Anschlag kommt. Christian Denso