Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er damit, sich ohne Plan und Ziel durch Städte oder über Land treiben zu lassen und dort fremde Menschen zu beobachten. "Ich liebe es, Leute anzuschauen, auf der Straße, in der Kneipe – sie sind von Natur aus Schauspieler." Mit diesen Worten bekannte er sich zu seiner Leidenschaft, die ihn aus heiterem Himmel überfallen konnte. Dann, so erzählte einmal ein Kollege, hielt ihn nichts und niemand mehr: "Saß man mit ihm in einem Restaurant in Paris, konnte es geschehen, dass er plötzlich verschwunden war. Er hatte etwas gesehen, etwas, das kein anderer bemerkt hätte… Zwanzig Minuten später beugte er sich wieder über seinen Teller."

Die kurze Pause genügte ihm, um jene Aufgabe zu erfüllen, die er mit der Kunst des Bogenschießens verglich oder als eine Art "beschleunigtes Zeichnen" empfand: "Das Schöne … ist, dass plötzlich irgendetwas aufscheint, einfach so… und dieses Etwas muss man fassen." Und genau das gelang ihm ein ums andere Mal. Und da er auch ein Gespür dafür hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, schuf er im Kleinen oft etwas wirklich Großes.

Den Reiz des Reisens hatte der Sohn eines Textilfabrikanten etliche Jahre früher entdeckt als seine spätere Profession. Doch ein Tourist wollte er nie sein; eher einer, der anderen – distanziert und zugleich einfühlsam – in die Seele schaut. So bereiste er ein Land nach dem anderen, Kontinent um Kontinent, auf der Suche nach den Menschen und nach diesen Momenten, in denen "etwas aufscheint".

Ungeachtet seines Interesses für die Welt, mied er allen Rummel um seine eigene Person. Es sei angenehm, berühmt zu sein, tat er kund – "aber nur unter der Bedingung, dass man unerkannt bleibt". Auch Interviews lehnte er ab – das, was man von ihm sah, brauchte eben kein Wort der Erklärung.

In manche Regionen zog es den gebürtigen Europäer im Laufe seines Lebens mehrfach: nach China, Indien, die USA, Russland. Und nach Afrika, wo er fast gestorben wäre, als er sich auf einer Großwildjagd ein Virus geholt hatte. Bevor er ins Koma fiel, schrieb er an seinen Großvater: Er möge bitte die Beerdigung vorbereiten. Doch dann schaffte es ein Einheimischer, den jungen Mann mit Naturmedizin gesund zu pflegen.

Etwa zwanzig Jahre danach erklärte ihn ein Museum, das eine Werkschau plante, voreilig für tot – im Glauben, er sei im Krieg gefallen. In der Tat hatte er das Gefangenenlager und die Flucht daraus nur unter Einsatz seines Lebens überlebt. Aber er hatte gesiegt, und so fand die Vernissage im Beisein des Künstlers statt. Und die Werkschau geriet – statt zur Retrospektive – zu einer Zwischenbilanz.

Totgesagte leben bekanntlich länger. Erst im fast biblischen Alter vermachte er seine gesammelten Werke an die Nachwelt, die ihn bis heute als einen der Größten seiner Zunft bewundert.