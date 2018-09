Die wollenen Eiszapfen des britischen Landart-Künstlers Andy Goldsworthy sind ein Kunstwerk. Das Kunstwerk heißt Nasse Wolle über einen liegenden Ulmenast gehängt windstill. Genau genommen, gab es das hier abgebildete Kunstwerk nur an einem einzigen Tag: am 22. Januar 2001. Am 23. Januar sah es schon ganz anders aus. Den Frühling auf dem Ulmenast hat es vermutlich nicht mehr gesehen. Es ist den Weg aller Landschaftskunstwerke gegangen, der zugleich der Weg allen Lebens ist. Kunst tut gern unsterblich. Landschaftskunst ist sterblich. Und naturschön. Natürlichkeit und Künstlichkeit sind für einen Augenblick auf einem wackligen Ulmenast vereint und morgen schon wieder verschwunden. Schafe, Weide, Wasser, Steine und Hölzer sind die Materialien, aus denen für Augenblicke Schönheit entsteht, von der wir nichts wüssten, gäbe es nicht Fotografien wie diese, die das Zerrinnende, Zerstäubende für uns bannt.

Andy Goldsworthy: Schafhürden

Aus dem Englischen von Waltraud Götting; Zweitausendeins, Frankfurt am Main 2008; 189 S., 33,– €