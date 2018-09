Fünfunddreißig Kilometer Nichts. Gleißender Sand, flirrendes Licht, schimmernde See. Und ein endloser Strand in ständiger Bewegung – unstet wie der Wind, nur viel langsamer. Neun bis zehn Meter legen die Wanderdünen des Nationalparks Doñana jährlich zurück. In einer unregelmäßig gestaffelten Viererreihe rücken sie allmählich gegen die Marschen vor, ins Paradies der Zugvögel. Aus jedem Dünental stehen Schirmkiefern auf, bis sie von der nächsten Sandwelle irgendwann wieder begraben werden.

Wer vom Strand aus ein Stück in die Dünenlandschaft vorstoßen will, begibt sich kurz hinter dem Parkeingang in Matalascañas auf einen hölzernen Eineinhalb-Kilometer-Parcours. Die Schritte davon abzulenken ist verboten. Dabei lässt sich der vorgeschriebene Weg nur näherungsweise einhalten. Denn über manchen Abschnitt ist die Düne schon wieder skrupellos hinweggekrochen. Aus ihrem feinen weißen Sand ragt mitunter nichts mehr weiter auf als ein letztes Stück vom Handlauf des Boardwalk. Der Strand immerhin bleibt frei gepustet und ist auf ganzer Länge zugänglich, wenn auch nur zu Fuß vom einen oder anderen Parkende aus. An einem langen Wandertag ließe sich bestimmt die Komplettpassage entlang seiner 35 Kilometer bewältigen. Zum Baden oder zum Sonnen bliebe dann wenig Zeit. Dafür ließe man alles gemeine Strandpublikum weit hinter sich. Auf Kilometer 17,5 wäre man bestimmt allein zwischen dem schwappenden Meer und der wandernden Düne, am einsamsten Punkt der Costa de la Luz. Es wäre das Paradies. Kein Strandbüdchen weit und breit, keine spielenden Kinder, kein Sonnenschirm. Es wäre die Hölle.