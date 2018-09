Wer nach Cádiz hineinfährt, gerät in eine steinerne, meerumspülte Sackgasse. Am Ende der schmalen, vollends bebauten Landzunge (beziehungsweise Stadtzunge) warten ein wunderbares Gassengewirr und lauter Ausblicke auf den Atlantik. Und an einem Rand der gedrängten Altstadt kann man nicht nur ins Freie treten, sondern sich auch ins Freie legen, nämlich an den halbrunden, von zwei Festungen eingefriedeten Strand La Caleta. Kein Strand für Touristen: Die fahren, wenn sie denn schon unterwegs sind, eher raus an ein Stück offenerer Küste. Ein Strand für die Städter selbst: einfache Leute meist, die zu selten wegkommen von ihrer steinernen Insel. Die Arbeitslosen allerdings, von denen Cádiz so viele haben soll, dass selbst die Bewohner sagen, alle seien arbeitslos, diesen Arbeitslosen kann man nicht beim Sonnenbaden zusehen. Stattdessen tummeln sich vor allem kleine Kinder und deren Großeltern. Die einen schöpfen mit Plastikeimern Meerwasser zum Sandburgenbau ab, die anderen sitzen gemütlich im Alu-Stühlchen unterm Sonnenschirm und haben ein Auge darauf. So wie Pepi, eine rüstige Rentnerin, deren perfekt sitzende Dauerwelle und Ohrringe nicht vermuten lassen, dass sie gleich ins Wasser springt, obwohl sie entschieden behauptet: "Ich sitze hier nicht nur, ich bade auch!" Nebenbei verfolgt sie die Wege ihrer dreijährigen Enkelin, die mal hier, mal da mit anderen Kindern spielt.

Gerade hockt die Kleine im Schatten des imposanten weißen Kurhauses, das auf steinernen Pfeilern den Strand überragt und wie ein idyllischer Ort für einen gehobenen Nachmittagskaffee wirkt. "Keine Chance", sagt Pepi, "das balneario war zuerst als Kurhaus ein Reinfall und dann als Restaurant. Hier haben die Leute kein Geld für so nen Luxus." Um den strahlenden Bau nicht verfallen zu lassen, wurde er zum Zentrum für submarine Archäologie umgewidmet. Eine kuriose Zweckentfremdung, allerdings am rechten Ort. Denn Cádiz ist eine Siedlung aus phönizischer Zeit mit untergegangenen Tempeln. Außerdem legten von hier viele Schiffe in die Neue Welt ab. Einige endeten unglücklich auf dem Grund des Atlantiks, wo es sicher noch manche Münze zu heben gibt. Heute legen von La Caleta nur noch ein paar Dutzend Fischerbötchen ab, um in nahen Gewässern Makrelen zu fangen. Die gelten als lokale Delikatesse und gelangen deshalb – wie viele Einwohner – auch nur selten über die Altstadt hinaus.

Foto (Ausschnitt): Christiane von Enzberg für DIE ZEIT