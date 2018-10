DIE ZEIT: Herr Van der Bellen, sind Sie nach der Entscheidung für Neuwahlen erleichtert?

Alexander van der Bellen: Ja. Diese Farce hat nun ein Ende. ÖVP und SPÖ haben ihre Energie nur damit verschwendet, den Schaden für den jeweils anderen maximal zu halten. So konnte das nicht weitergehen.

ZEIT: War dieses Interregnum einer Großen Koalition also ein Nullsummenspiel?

van der Bellen: Unter dem Strich war das Ergebnis negativ, nicht null. Die Koalition hat alle Chancen verschlafen. In der Energiepolitik etwa ist uns Deutschland weit voraus. In der Europapolitik ist Österreich plötzlich aufgrund des SPÖ-Schwenks zu einem unsicheren Kantonisten geworden. Ich tue mich da echt schwer: Was kann man denn Positives sagen?

ZEIT: Ihnen fällt gar kein Pluspunkt ein?

van der Bellen: Es gibt natürlich einige Gesetze, die im Parlament einstimmig beschlossen wurden.

ZEIT: Wesentliche?