Zwei Briefe, nur zwei, aus Jahren der Trennung. Eine Frau schreibt an ihre Familie, Ingrid Betancourt, die im Jahre 2002 in den kolumbianischen Dschungel verschleppt wurde, sendet ein Lebenszeichen aus der Undurchdringlichkeit der Wälder, und Mélanie und Lorenzo, die Kinder, antworten auf das Lebenszeichen ihrer Mutter. Es sind Briefe, die einen Abgrund von Jahren überspringen – Abgründe von Furcht, Sehnsucht, Verzweiflung. Dokumente der Liebe.

Der Brief von Ingrid Betancourt beginnt mit einer Anrede ihrer Mutter, "Meine über alles geliebte Maman", er fleht aus der Qual ihres Ausgesetztseins und flüstert von der Quelle ihrer Stärke, den Botschaften, welche ihr die Mutter über Radio in die Hölle schickt. Der Brief liebkost die Kinder, Méla, "Prinzessin des Schwanengestirns", und Lorenzo, "mein Engel des Lichts", sie versucht, sie zu ermutigen, ein Diplom an der Sorbonne! Sie erinnert ihre Schwester an die Jahre, als sie klein waren. Sie bedankt sich bei den Medien. Bei "Ma douce France". Es schien ein Abschiedsbrief, auch wenn die Kinder dem widersprachen, "Bis bald, Maman". Wie recht sie hatten. Jetzt erkennt man, was die Briefe sind: große Literatur. Susanne Mayer

Ingrid Betancourt: Meine liebe Maman

Vorwort Elie Wiesel. Übersetzung Barbara Sethe; Verlag Langen Müller, 2008; 80 S., 14,95 €