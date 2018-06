Die Töne werden schriller, die Drohgebärden radikaler. Israel übt demonstrativ einen Angriff auf iranische Atomanlagen, Teheran kündigt für den Ernstfall an, Tel Aviv zu attackieren. Bluff oder unaufhaltsame Eskalation? Das vermag derzeit niemand zu sagen. Warum haben Sanktionen gegen das Regime in Teheran nicht funktioniert? Welche Wege der Annäherung gibt es zwischen Amerika und Iran? (Siehe diese Seite) Und warum will Israel unter allen Umständen an seinem Nuklearmonopol in der Region festhalten – auch um den Preis eines neuen Krieges? (Siehe Seite 7)