"Sichtbarkeit zieht Gewalt nach sich" – so beurteilt Human Rights Watch immer noch die Lebenssituation Homosexueller in vielen Ländern. Umso wichtiger ist es, über diese Situation zu berichten, wie es Michael Thumann getan hat, und so die Sichtbarkeit, die ein Menschenrecht ist, wenigstens ein bisschen herzustellen, stellvertretend für jene, die es unter Androhung von Repressalien nicht können. Aber umso trauriger ist es, dass der Artikel ausschließlich die Situation schwuler Männer zur Sprache bringt, während das Schicksal lesbischer Frauen in muslimischen Ländern wieder einmal im Schweigen versinkt. "Gewalt zieht Unsichtbarkeit nach sich" – in dieser Umkehrung gilt das Diktum immer noch vor allem für Frauen und insbesondere lesbische Frauen in patriarchalischen Gesellschaften. Statt offener Stigmatisierung und Strafverfolgung stehen für homosexuelle Frauen oft sehr viel subtilere Unterdrückungsmechanismen bereit. So subtil, dass sie sich ungewollt fortsetzen sogar in unserer Berichterstattung. Ich warte auf den Rosa Halbmond Teil 2!

Dr. Katja Pourshirazi, Bremen