Es lächelt der Pott, er ladet zum Bade. Auch das Ruhrgebiet hat seine versteckten Bergseen, seine verschwiegenen Buchten. Es muss ja nicht immer der Baldeneysee sein. Gerade Essen, die Kulturhauptstadt 2010, ist balneokulturell traditionell Avantgarde. Zwar kann die Stadt, die in Wirtschaftswundertagen stolz von sich behauptete, "immer ein Bad im Bau" zu haben, heute all ihre Planschbecken nicht mehr bezahlen und geht daran, eins nach dem anderen zu schließen – doch dieses hier, das wird wohl bleiben. Es ist ja auch zu schön gelegen! Und so wurde in diesen Tagen mitten in der ehemaligen Kokerei der ehemaligen Zeche Zollverein, welche die Unesco zum Welterbe erklärt hat, mitten in diesem gewaltigen Röhrenriesenreich, wieder die Saison eröffnet. Wo noch bis in die neunziger Jahre hinein die Schwerindustrie rumpelte und krachte, lädt nun das "Werksschwimmbad" zum Abtauchen ein. Dabei ist der azurn schimmernde Pool nicht nur ein Schwimmbecken, sondern auch Ausdruck heftigen Kunstwollens: eine astreine Installation nämlich der Frankfurter Künstler Dirk Paschke und Daniel Milohnic, die ihn aus zwei aneinandergeschweißten Überseecontainern geschöpft und geschaffen haben. Ein seltsames Dschungelgefühl stellt sich ein, unter all diesen rostigen Lianen – Industriexotik koksiger Tropen. Aber an so einem Tag mit 30 Grad, da lebt es sich allemal besser unter Wasser als unter Tage. B.E.

"Werksschwimmbad", Zeche Zollverein, Kokerei, Arendahls Wiese, 45141 Essen; geöffnet (wetterabhängig) bis 10.8. tägl. 12–20 Uhr; Eintritt frei. Tel. 0201/8301275