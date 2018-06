Willkommen in "Mary"-Land

Kurz, aber stets heftig umjubelt sind die Hamburgvisiten der Queen Mary 2. So wird es auch während der Cruise Days sein, die am 30. Juli mit einem der schon fast traditionsreichen Besuche des Luxusliners starten. Zur maritimen Großveranstaltung rund um Landungsbrücken, Speicherstadt und Kreuzfahrtterminal kommen aber auch noch andere sehenswerte Schiffe. Sie laufen ein, wenn Mary bereits wieder unterwegs ist. Daher können die russische Viermastbark Sedov und Kreuzfahrtschiffe wie AIDAaura, Deutschland, Astor und Columbus auf ungeteiltes Zuschauerinteresse hoffen. Begleitet wird die fünf Tage dauernde Schiffs-Show von einem Unterhaltungsprogramm mit Open-Air-Konzerten, Feuerwerken und einer von Michael Batz gestalteten Lichtkunst-Szenerie in Seemannsblau.

Cruise Days, 30. Juli bis 3. August. Elbtörns und Begleitfahrten möglich. Auskunft: Hamburg Tourismus, Tel. 040/30051300, www.hamburg-tourism.de; www.hamburgcruisedays.de

Radwege zur Literatur

Baden-Württemberg ist Weinbauland und Heimat vieler bedeutender Literaten. Wer sich an die Spuren von Hölderlin und Hebel, von Mörike und Hesse heften will, kann das neuerdings auch per Fahrrad tun. Entstehen sollen insgesamt vier literarische Radwege, der erste davon wurde unlängst eingeweiht. Die knapp 38 Kilometer lange Strecke beginnt und endet in Lauffen am Neckar, dem Geburtsort Friedrich Hölderlins. Was man in der Region unbedingt gesehen haben muss, um ihm und anderen Dichtern näherzukommen, wird in dem Faltblatt Per Pedal zur Poesie erklärt. Der schön gestalteten, mit Routenverlauf und vielen Informationen versehenen Broschüre ist außerdem zu entnehmen, dass der berühmte Schwabe Theodor Heuss nicht nur Politiker, sondern auch ein fleißiger Autor war und dass es im Ländle schon um 1800 zahlreiche Schriftstellerinnen gab.

Kostenlos erhältlich beim Deutschen Literaturarchiv, Marbach, Tel. 07144/848113, www.dla-marbach.de

Frühstück am Meer