"Ich suche Dich am Morgen und am Abend …" Mit dieser Zeile eines Gedichts des jüdischen Autors Shelomo Ibn Gabirol aus dem maurischen Spanien des 11. Jahrhunderts beginnt dieses Liebesalbum, diese Reise durch die Weltgeschichte der Lyrik wie durch den Kosmos des Gefühls. Es ist die wohl ungewöhnlichste Anthologie des Jahres: Ein Tag der Liebe. Ein Stundenbuch. Rolf Michaelis, von 1973 bis 1998 leitender Redakteur der ZEIT, hat sie zusammengestellt und zu einem poetischen Lustbrevier gebunden.

Kein Panoptikum "scharfer Stellen" oder dergleichen Haffmanscher Primanermumpitz, das versteht sich, sondern eine 24-stündige Liebeschronik in mehr als 300 Gedichten eröffnet sich dem Leser – einige kurze Prosastücke ergänzen den Reigen. Liebesschwüre, geflüstert und geflucht, von Mitternacht zu Mitternacht, bis in den Traum hinein. Quer durch die Genres, quer durch alle Länder und Zeiten: Neben hohen Hymnen steht das geile Liedchen, von stillen Abschiedsseufzern liest man und vom kreischenden Triumph der Lust, von zartem Getändel und brutaler Überwältigung durch den Trieb der Triebe, von Sehnsucht, Trauer, Glück und Hass. Bekannte Namen (Shakespeare, Heine, Achmatowa) und unbekannte (Alois Klimke, Marie Madeleine) finden sich unter längst verblassten (Lulu von Strauß und Torney, Stefan George) und fernen, wie Jehuda Halevi, Ibn al-Zaqqaq. Und Ono no Komachi, die japanische Dichterin aus dem 9. Jahrhundert: "Als ich an ihn dachte, / schlief ich glücklich ein. / Da erschien er mir. / Hätte ich gewußt: ein Traum, / wär ich nie mehr aufgewacht."

Zu jeder Stunde des Tages leuchtet die Liebe anders, unter jeder Sonne, jedem Mond. Und doch gibt es nur eine Zeit, und nur ein Himmel spannt sich um die ganze Welt. Große Lyrik bewahrt diese Liebeszeit: den unvergänglichen Moment, den flüchtigsten der Augenblicke.

Stundenbuch – das ist eigentlich ein Buch der Meditation. Ein Lebensbuch, ein Lebenserklärungs- und Lebenserklärungsverweigerungsbuch. Ein Trostbuch, ein Gebetbuch. Hier wunderbar gewendet und zugeeignet der größten Macht auf Erden: der Himmelsmacht der Liebe.

Rolf Michaelis: Ein Tag der Liebe

Ein Stundenbuch; Insel Verlag, Frankfurt a. M. 2008; 420 S., 17,80 €