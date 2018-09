Schwarzseher prophezeien es seit Monaten, Optimisten hatten gute Gründe, es nicht zu glauben, und Gordon Brown hat vielleicht gebetet, dass es nicht passieren möge. Aber nun steht es wohl fest: Die britische Wirtschaft wird eine Rezession nicht vermeiden können. Nach 16 Jahren wird das britische Wirtschaftswunder enden – und zwar spätestens zu Beginn des nächsten Jahres.

Schuld sind die gleichen Faktoren, die auch in den USA wirken: Ein überhitzter Immobilienmarkt kühlt sich unerwartet schnell ab. Die Zahl der Arbeitslosen nimmt zu, während rekordartige Preissteigerungen für Öl und Nahrungsmittel zu hohen Inflationsraten führen.

Für einen Augenblick werden sich die Unkenrufer zurücklehnen können, denn sie haben recht gehabt – aber nicht für lange Zeit. Wenn es nicht zu einer Weltwirtschaftskrise kommt, wird sich die britische Konjunktur schnell erholen.

Zunächst aber sehen die britischen Haushalte so schwarz in die Zukunft wie seit 18 Jahren nicht mehr, und das ist entscheidend für die nahe wirtschaftliche Entwicklung, schließlich macht ihr Konsum rund 64 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus (in Deutschland sind es 50 Prozent). 40 Prozent ihres Vermögens haben sie in Wertpapieren angelegt, den Großteil in Rentenfonds. Nun steht der Londoner Aktienindex FTSE 100 so tief wie seit zweieinhalb Jahren nicht mehr, das allein drückt die Stimmung erheblich. Hinzu kommt der Ölpreis. Seit er im März zu seinem letzten Sprung ansetzte, müssen sich die Haushalte auf erdrückende Strom- und Gasrechnungen einstellen.

Gleichzeitig erreichte die Inflation Anfang der Woche 3,8 Prozent, und die Bank of England erwartet, dass sie im Laufe des Jahres sogar auf 4,4 Prozent steigen könnte. Die Regierung hat auch keinen Spielraum, um das mit Steuersenkungen zu lindern. Die OECD beschreibt die Fiskalpolitik der vergangenen Jahre als "übermäßig locker". Ehrgeizige Umverteilung und ein ambitioniertes Investitionsprogramm für den öffentlichen Dienst haben die Staatskassen leer geräumt.

Auch der Industrie machen die hohen Energiepreise und die Folgen der Kreditkrise zu schaffen. David Frost, der Chef der britischen Handelskammer, berichtet, dass die letzte Umfrage unter seinen Mitgliedern auf eine "bedrohliche Verschlechterung" der Wirtschaftslage hindeutet. In den letzten drei Monaten seien die Aufträge "plötzlich und drastisch eingebrochen". Der Aufwärtstrend der Arbeitslosenzahlen bestätigt das.

Viel schlimmer als all diese Eckdaten aber ist der Einbruch am Immobilienmarkt. Denn die Kauflust der Briten hing in den vergangenen Jahren eng mit dem Wert ihres Eigenheims zusammen. Mehr als 73 Prozent von ihnen besitzen eines, und seit Beginn der neunziger Jahre ist der Wert im Durchschnitt um 140 Prozent gestiegen. In der nimmersatten Stadt London gab es gar eine Hauspreisinflation von bis zu 260 Prozent. Die Blase ist so groß, in der City of London wird schon von einem "Schaumbad" gesprochen.