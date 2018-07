Das Unglück Amerikas hat viele Gesichter. Zwei sind auf diesem Video zu sehen, aufgenommen von einer Überwachungskamera am 11. September 2001 auf dem Regionalflughafen von Portland, Maine. Es sind, niemand wird das trotz der Unschärfe der Bilder so schnell vergessen, die Gesichter von Mohammed Atta und Abdulaziz al-Omari, die eine Sicherheitskontrolle passieren, um ein Flugzeug nach Boston zu besteigen und dann weiterzufliegen nach New York. Es sind die Gesichter von zwei Männern, die kurz davorstehen, die Welt zu verändern. Ein paar Stunden später werden sie das World Trade Center zum Einsturz bringen, aber es werden nicht nur die Türme fallen, sondern auch die Fundamente der amerikanischen Demokratie erschüttert werden. Das Video zeigt letzte Bilder aus einem Land, das noch stolz sein konnte auf die Herrschaft des Rechts. wfg

Damals: 11.9.2001

Foto (Ausschnitt): AFP/dpa