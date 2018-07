Zu den wenigen beruhigenden Gedanken in dieser Zeit gehört die Gewissheit, dass es ein deutscher Bundeskanzler niemals kalt hat, wenn der Winter kommt, egal wie hoch der Ölpreis gerade steht. Jedenfalls ist Gezeter um die Nebenkostenabrechnung des Kanzleramtes nicht erinnerlich, und solange Angela Merkels Ehemann, der Physiker, seine Experimente nicht zu Hause unternimmt, werden sich auch die Energiekosten des Privathaushaltes Merkel in bezahlbaren Grenzen halten. Wann ist eine Bundekanzlerin schon daheim? Kein Kanzler, keine Kanzlerin soll frieren! Dass Frau Merkel kürzlich dem Irrtum unterlag, Hartz-IV-Empfänger bekämen gestiegene Strompreise vom Staat ausgeglichen, sei ihr, der weitgehend staatlich alimentierten Energiesorglosen, also verziehen. Ihr Sprecher drückte es so aus: "Irgendwann hat sich da in der Interpretation eine Unschärfe eingeschlichen." Das hätte ihr Mann, der Physiker, auch so sagen können. Kurz und scharf: Der Arbeitslose sorgt für warmes Wasser und Strom selbst. Kalt duschen ist gesund, Tageslicht hat noch keinem geschadet, und ansonsten kann sich der Hamster in seinem Rad ja auch mal nützlich machen. Fordern und füttern. Irgendwann hat sich da in die Unschärfe eine Interpretation eingeschlichen. Oder: Irgendwann wird die Unschärfe als Schliche interpretiert. Man kann auch so sagen: Warmes Wasser und Strom schleichen sich ganz sachte in die Interpretation der Energiepolitik ein. Deswegen müssen die Atommeiler länger laufen. Das verstehen auch der Arbeitslose und sein Hamster. Gibt es noch Unschärfen? Thomas E. Schmidt