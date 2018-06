Es rumpelt und knarzt. Es kreischt und vibriert. Der Autofahrer fährt rechts ran, öffnet die Motorhaube und ruft den ADAC herbei. Der Fluggast fischt den Ratgeber Flugangst aus dem Gepäck und bestellt einen Rotwein. Und der Bahnfahrer? Die Eisenbahn kann nicht kurz rechts rangefahren werden wie ein Auto; aber im Gegensatz zum Flugzeug gibt es hier eine Notbremse.

Vielbahnfahrer kennen das: seltsame Geräusche, etwas scheint nicht normal zu sein, aber der Zugbegleiter ist cool. Weil man nicht hysterisch wirken will, hält man den Mund. Das Betätigen der Notbremse wäre ein Eingriff in den Schienenverkehr mit absehbaren Folgen für Tausende von Fahrgästen, nämlich netzweiten Verspätungen. Und am Ende muss man noch wegen Missbrauchs einer Noteinrichtung ein Bußgeld zahlen. Wer riskiert das schon?

Wer auch immer am Kölner Hauptbahnhof den ICE 518 wegen einer lärmenden Radsatzwelle notgebremst hat – er ist ein Held. Er hat vielleicht ein Desaster verhindert. Doch was lernen wir vom Helden? Dass wir bei Verdacht lieber einmal zu oft die Notbremse ziehen sollten? Das ist tatsächlich die eine Lehre von Köln.

Die andere Lehre gilt der Bahn. Betonbrücken, Autoreifen, der Blutdruck von Kranken oder unsichere Plätze in urbanen Problemzonen werden heute durch Sensoren und Kameras fernüberwacht. Das sollte erst recht für die hoch belasteten und sicherheitsrelevanten Teile der Eisenbahn gelten. Sie dürfen nicht nur alle 300000 Kilometer abgeklopft werden. Es reicht auch nicht, bloß die Wartungsintervalle zu verkürzen. Alles, was dazu beiträgt, dass der Zug auf der Schiene bleibt, muss fortlaufend und in Echtzeit überwacht werden.

Bis dahin grüßen sich Bahnkunden mit einem herzhaften "Rad- und Achsbruch!". Und bei Rumpelverdacht wird gnadenlos notgebremst. Burkhard Straßmann