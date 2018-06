Sehr lesenswert sind die französischen Moralisten; erfreulich daher, dass Diogenes das Buch Denken mit La Rochefoucauld (herausgeben von Wolfgang Kraus, Zürich 2008; 111 S., 7,90 €) neu aufgelegt hat. Der Untertitel sagt sofort, worum es geht, nämlich um Maximen über Eigenliebe und Eitelkeit, Liebe und Verrat, Tugenden und Laster. Als Motto für das Buch dient eine solche Maxime: "Wirklich gewandt sein, heißt den Preis der Dinge kennen…"

Das sagt mir, dass der Autor darauf Wert legt, keine Illusionen zu fabrizieren. Selbst der Eleganz geht es um Preise, also darum, was die Dinge kosten. Es ist einsichtig, dass jemand, der davon keine Ahnung hat, auch nicht weltgewandt sein kann. Der Ahnungslose wird linkisch seine Forderungen stellen. Sie sind entweder überhöht oder unterm Niveau. Ich denke auch an menschliche Beziehungen. Man muss ja wissen, wer einem was wert ist, und "gewandt sein" heißt, man muss es auch sagen oder darstellen können. Klar ist, dass François La Rochefoucauld nicht bloß die Finanzen meint. Es gibt andere Währungen, in denen der Mensch zahlen muss oder kann, und, wie gesagt, nur wer die Preise kennt, kennt sich aus.

"Das beste Mittel, sich betrügen zu lassen, ist, sich für schlauer zu halten als die anderen." Dem kann man die Nähe des Aphorismus zum Slogan ablesen. Die Dialektik, die in dem Satz steckt, ist vielleicht eine Spur zu anstrengend, als dass sie heute Werbewirksamkeit entfalten könnte – zum Beispiel als freundliche Warnung der Polizei im Fernsehvorabendprogramm. Aber an der Maxime ist etwas Wahres: Sich zu überschätzen macht träge und geht auf Kosten der Geistesgegenwart. Ein "guter" Betrüger schmeichelt der Eitelkeit. Das macht sein Opfer unvorsichtig; wiegt es in dem Gefühl: "Wer mich so bewundert, versteht mich so gut, dass er mir nichts als dienen wird."

La Rochefoucauld – es ist sein Markenzeichen – führt das meiste, was Menschen tun, auf ihre Eigenliebe zurück: "Wir missachten Menschen eher wegen der kleinsten Treulosigkeit gegen uns als wegen der größten gegen andere." Die Eigenliebe verleiht der Moral das Gewicht. Anders gesagt: Unsere Moral ist im Wesentlichen geheuchelt. Aus dem Vorwort erfahre ich, dass La Rochefoucauld ein Herzog war, ein Hofmann Ludwigs XIII. Er lebte im Zeitalter Richelieus und Mazarins, Corneilles, Racines und Molières. Im Internet fand ich ein großartiges Zitat von Herder. Es ist die deutsche Antwort auf den "französischen Geist": "Wie Pascals Geist oft zu hoch fliegt und vor uns in den Wolken verschwindet, so krümmen sich Rochefoucaulds Gedanken, obwohl sehr sinnreich, fein und zierlich, in die Enge der von ihm gekannten Hofwelt, die seine Welt war."

Danach ist die Moralistik des La Rochefoucauld nichts als ein sozialer Reflex: Sie gilt einzig und allein unter den angegebenen historischen Umständen. Aber genau das Umgekehrte scheint das Seltsame und das Aufregende: Es ist bis heute denkbar, dass unsere Tugenden nur verkleidete Laster sind. Überhaupt könnte es sein, dass der ganze Gegensatz von Tugend und Laster gar nicht in Reinkultur existiert, dass er nur eine Erfindung von Moralpredigern ist, die nichts davon wissen wollen, wie die Moral wirklich funktioniert.

