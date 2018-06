Airbus ist das zivile Flugzeuggeschäft der European Aeronautic Defence and Space Company (EADS). Die Tochtergesellschaft steht für zwei Drittel des Konzernumsatzes, der 2007 bei 39,4 Milliarden Euro lag. Gegründet wurde EADS einst, um ein Gegengewicht zum US-Konzern Boeing zu bilden. Als einer der Gründerväter gilt Manfred Bischoff (Foto unten). Er ist heute Aufsichtsratsvorsitzender beim Großaktionär Daimler . Der Autokonzern hält 22,5 Prozent an EADS. Das Gegengewicht bilden der französische Staat und die Unter nehmensgruppe Lagardère (insgesamt 25,02 Prozent). Spanien ist indirekt mit rund 5,5 Prozent an EADS beteiligt. Der Rest ist im Streubesitz. Der Kurs der Aktie verlor in den vergangenen zwei Jahren mehr als zwei Drittel an Wert. Die Ursache sind Lieferprobleme beim Airbus 380 . Auch der Versuch, im US-Verteidigungsgeschäft Fuß zu fassen, ist vorerst gescheitert. EADS hatte gemeinsam mit dem dortigen Rüstungskonzern Northrop Grumman einen Auftrag der US-Luftwaffe gewonnen – es geht um Tankflugzeuge im Wert von 35 Milliarden US-Dollar. Nach massiven Protesten von Boeing wird der Auftrag nun aber neu ausgeschrieben. Offiziell führt das US-Verteidigungsministerium Vergabefehler an. tat