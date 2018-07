Erste Großrechner setzten sich in den 1950er und 1960er Jahren durch. Oft standen sie in speziellen Räumen von Universitäten und Unternehmen, Rechenaufgaben wurden mit Hilfe von Lochkarten und Magnetbändern erledigt.

Mit dem IBM PC 5150 begann 1981 eine neue Ära: Der Rechner aus Standardbauteilen war so klein, dass er auf einen Schreibtisch passte. Er gilt heute als Urvater aller Personal Computer, auch wenn IBM nicht der erste Produzent von Tischrechnern war.

In den späten neunziger Jahren gewann das Design an Bedeutung. Apple brachte mit dem iMac erstmals neue Formen und Farben in eine bis dahin von grauen Kisten dominierte Computerwelt.

Heute wird es immer populärer, mit Hilfe von Laptops und Mobiltelefonen im Internet zu surfen und im Netz persönliche Daten zu speichern.