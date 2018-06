Eine Oper erzählt auf der Bühne eine Geschichte – wie ein Theaterstück, nur dass die Musik, die Sänger, Chor und Orchester machen, wichtiger ist als der Text. Der deutsche Komponist Richard Wagner (1813 bis 1883) hatte neue Ideen für seine Opern: Musik, Text und Bühnenbild sollten gleich großartig sein, ein "Gesamtkunstwerk". Nach diesem Prinzip schuf er viele berühmte Opern: den Fliegenden Holländer zum Beispiel oder Tristan und Isolde. Um seine Werke richtig in Szene zu setzen, ließ Wagner in Bayreuth ein Festspielhaus bauen. 1876 wurde es eingeweiht, und noch heute gibt es dort in jedem Sommer die Richard-Wagner-Festspiele.

Organisiert wird dieses Festival von Wagners Nachfahren. Am Freitag (25. Juli) ist es wieder so weit: Zur Eröffnung des Opernfestes kommen wie immer viele Berühmtheiten. Bundeskanzlerin Angela Merkel will anreisen, aber auch viele andere Politiker, Schauspieler und Prominente haben sich angemeldet. Bis zum 28. August wird es an 30 Abenden Wagner-Opern geben. Knapp 2000 Zuschauer passen pro Vorstellung ins Festspielhaus – insgesamt können also etwa 60000 Menschen im Jahr eine Vorstellung ansehen. Angemeldet hatten sich 2008 aber etwa eine halbe Million Opernfans! Wer eine der begehrten Karten haben möchte, muss Wartejahre sammeln. Nur wer sich brav jeden Sommer meldet, bekommt nach acht bis zehn Jahren endlich einen Platz. Wenn ihr euch für Opern interessiert, könnt ihr jetzt schon mit dem Sammeln anfangen…