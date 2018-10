Gott, Gott, überall Gott. Was macht das eigentlich mit dir, wenn dir 5000 Jahre Erwähltsein und Verstoßensein und Verfolgtsein ständig auf der Schulter sitzen? Was bedeutet es, wenn du keine Cola trinken und kein Mädchen anschauen kannst, ohne zu denken, dass es immer eine Regel gibt, die du brechen kannst, und immer eine Strafe, die auf dich wartet? Wer ist überhaupt dieser Gott, der dich bis auf die Toilette begleitet, der deine Tante in eine Furie verwandelt hat und Gregor Samsa in einen Käfer?

Und warum ist er so lustig, so brutal, so gütig, so unberechenbar, dieser Gott, dass er all seine Knechte, die sich wehren wollten, so wunderbare Bücher schreiben ließ, all die Singers und Bellows und Roths und Malamuds, die jetzt jenen in Amerika im Nacken sitzen, die wieder einmal darüber nachdenken, was es heißt, jüdisch zu sein und jung und vielleicht zornig, Schriftsteller wie Nathan Englander oder Shalom Auslander also, die von den Helden der Romankunst genauso beeindruckt sein könnten wie von den 5000 Jahren Erwähltsein.

Die Worte sind für sie Werkzeug und Waffe

Aber sie haben ja die Worte; die, mit denen sie Gottes Geschichte erzählen, und die, mit denen sie ihre eigene erfinden. Sie haben die Worte, die für sie immer auch Werkzeuge waren und Waffen: Worte, die versöhnen können und verhöhnen, verletzen, beleidigen und heilen; Worte, die dir dein Gott geschickt hat, der dich behütet und der dich tötet und der dich Hunderte von Segenssprüchen lernen ließ, einen für Falafel, einen für Hering und einen für Aubergine mit Parmesan.

Das Absurde und das Alltägliche, das Gesetz und die Banalität, das sind die Markierungen, zwischen denen sich das Heimspiel entschied, das die Literatur für die Juden immer war, Kafka war nur einer, Kafka hat das nur am tollsten vorgemacht – aber auch diese Einsicht kann dich leiten oder kann dich lähmen, wenn du ein blasser, nachdenklicher, einsamer Junge wie Nathan Englander bist, der in New York in einer ungarischen Bäckerei sitzt und schreiben will, egal, was kommt, nur weißt du vielleicht nicht so genau, worüber du schreiben willst, denn du bist ja blass und nachdenklich und einsam und hast noch gar nicht so viel erlebt seit der Bar-Mizwa.

Nathan Englander hat die Sache auf seine Art gelöst; er hat erst ein paar schnelle, böse, traurige Storys geschrieben, ist dann nach Buenos Aires verschwunden und mit einem schweren metaphorischen Großbuch wiedergekommen, einem Werk ganz in der Tradition des jüdisch-abendländischen Glaubens an die Erlösung im Roman. Shalom Auslander ist das Problem anders angegangen; er hat erst ein paar schnelle, böse, lustige Storys geschrieben, hat sich dann nach Woodstock verabschiedet und ist mit einem rabiaten biografischen Aufschrei von einem Buch zurückgekommen, einem Werk ganz in der Tradition der jüdisch-abendländischen Wutschule. Erlöst wird hier niemand.

Eindrucksvoll sind beide Bücher, jedes auf seine Art: Das Ministerium für besondere Fälle von Nathan Englander, das gerade erschienen ist, und Eine Vorhaut klagt an von Shalom Auslander, das im Herbst auf Deutsch herauskommt. Englander erzählt von Argentinien und der Junta und den siebziger Jahren und den vielen Juden, die damals verschwanden, und findet statt des realistischen Romans, der ihm vorschwebte, ein Prosagebilde, das aus den Worten Singers gewebt zu sein scheint und trotz des komplexen politischen Themas eine fast poetische Leichtigkeit beansprucht. Auslander erzählt von New York und seiner Kindheit und den siebziger Jahren und den orthodoxen Juden, die eine Angst in ihre Kinder pflanzten, sodass die dachten, der Tod warte auf sie an der nächsten Ecke – eine Rechnung, die vor allem für die Psychoanalytiker New Yorks aufging.