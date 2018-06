Zu Recht wollte Joachim Heinrich Campe "aufschreien vor Freuden", doch fiel ihm wohl – anno 1789 – nicht auf, dass die "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" die weibliche Hälfte der Menschheit ausschloss. Der berühmte erste Satz "Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren…" bezog sich nur auf Männer. Aber selbst anno 2008 hält das der engagierte, anschauliche und sonst präzise Zeitläufte-Artikel nur beiläufig für erwähnenswert. So kommentiert der Autor die neue revolutionäre Ordnung sogar so: "…alle sind nur noch Gleiche unter Gleichen." Der Lapsus offenbart, wie sehr die traditionelle Geschlechterhierarchie bis heute im Unterbewussten spukt.

Warum sonst erwähnt der Autor mit keinem Wort, was ihm als Historiker nicht entgangen sein kann, dass nämlich schon damals die Gleichberechtigung der Frauen gefordert wurde. In seinem Artikel Über die Zulassung der Frauen zum Bürgerrecht fragte Antoine de Condorcet 1789, warum zwar Menschen, die an Gicht leiden, wählen dürfen, nicht aber Frauen, die schwanger werden können.

Olympe de Gouges formulierte 1791 die "Erklärung der Rechte der Frau und der Bürgerin", in der sie sich eng an die "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" hielt, aber das Wort l’homme durch die Worte "Frau und Mann" ersetzte. Sie wurde 1793 dafür geköpft, und erst 1944 erhielten die Französinnen als fast die letzten europäischen Frauen ihr Wahlrecht.

Ursula Wöll, Wetzlar