Ich freue mich, dass Sie den Bau der Waldschlösschenbrücke in Dresden immer wieder aufgreifen und kritisieren. Als Weltkulturerbe besitzt das Elbtal eine Bedeutung weit über die Stadt hinaus, und so ist es auch wichtig, dass sich überregionale Medien für den Erhalt des Elbtales einsetzen. Drei Dinge aber möchte ich anmerken: Zum einen ist die Dresdner Bevölkerung durchaus gespalten. Es gibt zahlreiche Brückengegner. So konnte mit dem Bau der Brücke erst begonnen werden, nachdem das Regierungspräsidium Dresden diesen gegen das Votum des Stadtrates angeordnet hatte. Die Brückengegner haben einen zwischenzeitlichen Baustopp vor dem Dresdner Verwaltungsgericht erwirkt. Ihnen ist es auch zu verdanken, dass die Unesco Dresden jetzt nochmals eine Frist von einem Jahr eingeräumt hat.

Des Weiteren wurde in Ihrer Zeitung oft von einer blinden Autofixiertheit der Dresdner gesprochen. Dies mag zu großen Teilen stimmen, allerdings ist das in meinen Augen keine Dresdner Besonderheit. Autofahrer genießen seit jeher in der deutschen Politik und der Gesellschaft eine überproportionale Bedeutung, was nicht zuletzt am Scheitern eines Tempolimits für die Autobahnen und am Kampf um die Wiedereinführung der Pendlerpauschale deutlich wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass sich so viele Politiker mit solchem Elan zum Beispiel schon einmal für die Verbesserung der Bildungssituation in Deutschland eingesetzt hätten.

Schließlich halte ich Evelyn Fingers Kritik an der Kanzlerin für gerechtfertigt. Zu ergänzen wäre jedoch, dass sich Frau Merkel nicht nur nicht intensiv um eine Lösung des Konflikts bemüht, sondern dass sie sich im Wahlkampf in Dresden sogar hinter die CDU-Kandidatin für das Oberbürgermeisteramt gestellt und einen zügigen Weiterbau der Brücke gefordert hat. Damit bestärkt sie schließlich sächsische Provinzpolitiker wie den CDU-Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz, der kürzlich wieder die Unesco beschimpfte und behauptete, Dresden habe einen solchen Titel gar nicht nötig.

Norbert Menz, Dresden