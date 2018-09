Die ZEIT: Was ist die wichtigste Erkenntnis, die die Politikwissenschaft über Macht gewonnen hat?

Herfried Münkler: Dass es "die Macht" im einheitlichen Sinne nicht gibt, sondern dass man "Sorten" von Macht unterscheiden sollte, etwa politische, militärische, ökonomische und kulturelle Macht. Wer über ein tendenziell ausgeglichenes Portfolio dieser Machtsorten verfügt, hat die größten Chancen, seinen Willen geltend zu machen und doch nicht der Arroganz der Macht zu verfallen. Gleichzeitig sollte man aber nicht vergessen, dass es in der Politikwissenschaft keinen Konsens darüber gibt, was man unter Macht zu verstehen ist: die Chance, den eigenen Willen gegen konträre Auffassungen durchzusetzen (M. Weber), die Lizenz, nicht lernen zu müssen (K.W. Deutsch), oder die Möglichkeit, potentiellen Kooperationspartnern mehr Optionen bieten zu können als andere (N. Luhmann)?

ZEIT: Gibt es eine Erkenntnis, die noch fehlt?

Münkler: Wahrscheinlich ändern sich nicht nur die Definitionen der Wissenschaft, sondern auch das, was man sinnvollerweise als Macht begreifen muss, und zwar in Abhängigkeit davon, wie sich die sozio-ökonomischen Verhältnisse und ihre politischen Rahmungen verändern. Macht war im 19. Jahrhundert etwas anderes als zu Beginn des 21. Jahrhunderts, nicht nur, weil sich die Ressourcen von Macht verändert haben, sondern ebenso die Akteure, die an den Machtspielen oder Machtkämpfen teilnehmen. Der wissenschaftliche Beobachter eilt diesen Veränderungen hinterher. Was er erkannt hat, verliert unter der Hand an Wert. Insofern fehlt immer etwas.

ZEIT: Wissen Sie etwas über Macht, das Sie nicht beweisen können?

Münkler: Bei der Thematisierung von Macht ist der wissenschaftliche Beweis weniger bedeutsam als die Definition des Phänomens. Um zu Beweisen, also zu Verifikationen oder Falsifikationen von Aussagen zu kommen, müsste es möglich sein, machtpolitische Konstellationen nachzustellen bzw. sich wiederholen zu lassen. Derartige Großversuche stehen der Politikwissenschaft nicht zur Verfügung. Es wäre nicht uninteressant, die Geschichte des 3. Reichs zu wiederholen, aber Hitler 1938 bei einem Autounfall sterben zu lassen. Wie hätte sich dadurch der Gang der Geschichte verändert? In diesem Falle vermutlich sehr stark. Wir vermuten es, können es aber nicht wissen, und beweisen können wir dementsprechend gar nichts. Die Analyse der Macht ist häufig, wie deren Gebrauch, eher auf Klugheit als auf Wissenschaft ausgelegt.

ZEIT: Gab es Herrscher mit unbegrenzter Macht?