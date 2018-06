Der schwarze Block auf Reisen: Westliche Teilnehmer eines nicht angemeldeten Protestzugs auf HokkaidoUnd schon ist Schluss: Nach einem Kilometer hat die Polizei die Demonstration gestoppt

Wie eine letzte Kohorte auf dem Rückzug sieht das Grüppchen Schwarzgekleideter aus, das unentschlossen im Regen steht. Auf dem nächsten Bild wartet ein Trupp Polizisten neben einem Stapel Holzscheite. Das sollen die Proteste gegen den G8-Gipfel vor zwei Wochen in Japan gewesen sein? Eine Demonstration gegen die Mächtigsten der Welt? Da kennen wir andere Bilder, etwa vom G-8-Gipfel in Heiligendamm voriges Jahr. Der Berliner Julian Röder fotografiert seit Langem die Treffen der Regierungschefs der wichtigsten Industrienationen. Röder, Jahrgang 1981, hat schon aus Genua und Evian Fotos von Demonstrationen geliefert, die nichts mit den krawalllüsternen Schnappschüssen aus den Tageszeitungen gemein haben. Sie zeigen oft eine Übersicht über das Geschehen vom erhöhten Blickwinkel aus, sind romantische Landschaftsbilder und erhellende Gesellschaftsstudien zugleich. Röder hält den Ausnahmezustand fest, die bukolische Landschaft wird zum Schauplatz von Scharmützeln. Seine Bilder sind Schlachtengemälde, ihre Faszination rührt von der Ästhetik des Widerstands, des aussichtslosen Kampfes der mit Holzlatten, Trommeln und Transparenten Bewaffneten gegen die in Aufstandsbekämpfung trainierte Polizei.

Auch vom Gipfel in Japan hat Röder Szenen mitgebracht, die in den Nachrichten nicht vorkamen: Bilder eines Protests, der andere Formen annahm, als man es in Europa und Amerika gewohnt ist. So durften die Demonstranten in Tokyo nur in Viererreihen laufen. Sobald jemand auszubrechen versuchte, hielten ihm Polizisten Transparente entgegen. "Marschieren Sie in der vorgeschriebenen Ordnung, sofort!", stand da auf Japanisch und Englisch. Diesmal waren keine Massen von Globalisierungskritikern angereist, und so verloren sich die etwas ratlos wirkenden Aktivisten in der Einsamkeit der saftig-grünen Natur von Hokkaido. Vielleicht hielt der weite Weg die Gipfelgegner von der Reise nach Japan ab, vielleicht waren daran die drastischen Strafen schuld, die in Japan auf Behinderung der Polizei stehen.

Auf einem Foto wird ein Demonstrant weggetragen, er schwebt in einem Meer von Uniformierten, und mitten im Chaos scheint eine eigentümliche Ordnung bewahrt. Auf einem weiteren Bild ragt ein Hügel aus Nebelwolken: eine ruhige Szene, wäre da nicht der Aktivist, der pathetisch eine rote Fahne trägt – die Komposition scheint an Delacroix geschult.

Bewunderung erfahren Röders Dokumente einer engagierten Jugend übrigens ausgerechnet in der Welt der Mode. Designer wie Hedi Slimane und Michael Michalsky gehören zu den ersten Sammlern dieser modernen Schlachtengemälde. Einerseits, sagt Röder, freue er sich darüber, denn Proteste, die "cool rüberkommen", gewinnen vielleicht an Zulauf. Andererseits: "In einer Homestory der Gala dann eines meiner Bilder bei Michalsky an der Wand hängen zu sehen ist schon komisch." Tobias Timm

Fotos Julian Röder

Bewegung: Verspätete Demonstranten suchen Anschluss an die Spitze des ProtestesStillstand: Das Volk darf nicht auf die Straße – und niemand schaut auf seine PlakateZarte Kritik: Zur "Anti G 8 Sound Demonstration" in Tokyo läuft japanischer Hip-Hop Harte Reaktion: Der Fahrer eines Lautsprecherwagens wird festgenommen – angeblich hatte er verbotenerweise gehupt