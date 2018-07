Ein stufenweiser Truppenabzug der US-Armee aus dem Irak, wie ihn der demokratische Präsidentschaftskandidat Barack Obama in seinem Artikel Es ist Zeit, den Krieg zu beenden (ZEIT Nr. 30/08) befürwortet hat, ist eine Büchse der Pandora.

Gut fünf Jahre nach der völkerrechtswidrigen Invasion der Amerikaner ist das Land an Euphrat und Tigris im politischen Chaos versunken. Täglich erreichen uns erschreckende Meldungen von Anschlägen und Selbstmordattentaten, denen Zivilisten zum Opfer fallen. Und mittendrin eine überforderte Armee, die von sunnitischen und schiitischen Milizen zerrieben wird.

Der Irak ist ein zerfallender Staat, dessen schwache Führung die Sicherheit seiner Bürger nicht gewährleisten kann. Stattdessen bestimmen lokale Stammesfürsten das politische Geschehen, mit denen die Amerikaner paktieren müssen, um halbwegs für Stabilität zu sorgen.

Insofern ist die kurzsichtige Überlegung Obamas eine Gefahr für die Sicherheit des Landes, ja des gesamten Nahen Ostens. Die Fehleinschätzung, mit einem geordneten Rückzug das Land befrieden zu können, wurde erstmals evident, als die Briten ihre Stellungen im Südirak verließen. Wenige Tage danach flammte die Gewalt in den Ölfeldern um Basra wieder auf, die nur mit großen Anstrengungen eingedämmt werden konnte. Andererseits sorgte die Truppenaufstockung der US-Streitkräfte Anfang 2007 für einen signifikanten Rückgang sektiererischer Gewalt im Irak. Der amerikanische Politikwissenschaftler Robert Kagan konstatiert, dass durch diesen Schachzug die Mahdi-Milizionäre des Schiitenpredigers al-Sadr in Bedrängnis gebracht und zur Kooperation mit der Regierung gezwungen wurden.

Zugegeben: Barack Obama steckt mitten im Präsidentschaftswahlkampf und stellt seine Vorhaben natürlich pointierter dar, als sie am Ende womöglich realisiert werden. Der Wunsch, mit dem Abzug der Truppen und der Übertragung der Verantwortung auf die handlungsunfähigen irakischen Militärs den Krieg zu beenden, ist allerdings ein sicherheitspolitischer Irrglaube.

Adrian Lobe ist ZEIT-Leser in Stuttgart

Jede Woche erscheint an dieser Stelle ein "Widerspruch" gegen einen Artikel aus dem politischen Ressort der ZEIT, verfasst von einem Redakteur, einem Politiker – oder einem ZEIT-Leser . Wer widersprechen will, schickt seine Replik (maximal 2000 Zeichen) an widerspruch@zeit.de Die Redaktion behält sich Auswahl und Kürzungen vor