Solche Geschichten faszinieren uns Kinder des weißen Westens doch stets aufs Neue: wie das kleine schwarze Waisenkind auf dem Umweg über den Kirchenchor sich den Weg bahnt ins Aufnahmestudio. Wie seine Oma den kleinen Baumwollpflücker ermahnt, ein stolzes Alphamännchen zu werden. Wie er vom großen Boss schließlich seine Chance erhält und sie auch nutzt. Wie er hünenhaft wird und stark wie ein Wrestler, mit Muskeln, die nur mehr in einem goldenen Cadillac Platz finden können. Wie schließlich Politiker und hübsche Mädchen gleichermaßen ihn anhimmeln – »Führe uns, du mit wohlriechendem Öl Gesalbter!«, am besten durchs Rote Meer direkt nach Las Vegas und an den Lake Tahoe, auf dass wir dich anbeten dürfen auf deinem Thron aus Goldenen Schallplatten.

Was wir dann nicht mehr so gern hören, ist der meist zwangsläufig folgende zweite Teil der Geschichte: wie das protzige Landei von angeblichen Freunden über den Tisch gezogen wird; wie rasend schnell kein müder Dollar mehr im Haus ist; wie man sich durch Jobs, die in Sachen Selbsterniedrigung kaum mehr zu toppen sind, über Wasser halten muss, anstatt auf ihm zu wandeln. Wie man vergessen wird und krank und schließlich einem Ron L. Hubbard nachläuft. Oder einem Barack Obama. Und plötzlich ist es zu spät. Da liegt man dann tot neben seinem Hometrainer, der sich als Laufrad in einem einst vergoldeten Käfig herausgestellt hat. So kann man die Geschichte des am Sonntag verstorbenen Isaac Hayes auch erzählen, des schwarzen Moses.

Nein, sein Verdienst kann man gar nicht hoch genug einschätzen: Wer es schaffte, zu Beginn der sechziger Jahre aus dem unüberschaubaren Reservoir junger, talentierter Musiker in den inneren Kreis eines der hipsten Labels auf dem Planeten vorzudringen, der musste schon mehr vorzuweisen haben als ein gewinnendes Lachen. Als Isaac Hayes zu Stax stieß – als Hintergrundmusiker bei Aufnahmen von Otis Redding –, herrschte eine euphorische Aufbruchsstimmung im Süden der USA. Die Bürgerrechtsbewegung hatte endlich auch die weiße Bevölkerung in ausreichendem Maß für die kulturellen Leistungen der Menschen in der schwarzen Parallelgesellschaft des Südens interessiert – Soul, Motown, James Brown, Aretha Franklin –, ein Wandel kündigte sich an, wie Sam Cooke sang; der Wandel zahlte sich aus, in Geld und in der anderen Währung, mit der die Popkultur die Leistung ihrer Helden zu honorieren pflegt: Anerkennung. Und dieser Wandel erfasste auch die Grundstrukturen, nach denen eine Plattenfirma oder ein Musikverlag funktionierte.

Aus den Pianisten konnten mit einem Mal Songwriter werden – im Fall von Isaac Hayes hieß das, Hits für Sam & Dave oder Carla Thomas, für Jackie Moore und Johnny Taylor zu schreiben –, aus Songwritern schließlich selbst Stars: 1967 erschien Isaac Hayes’ mäßig erfolgreiches Debüt, gefolgt 1969 von dem Doppelalbum Hot Buttered Soul mit langen, ewig langen Fassungen von eigentlich weißen Popsongs, denen Hayes ein Schwarz verpasste, das so tief war wie seine Stimme, denen er ein eigenes Zeitmaß verordnete, so ausgedehnt wie ein sexuelles Vorspiel, und die er mit einer Kunstfigur ausstattete, die sich mit goldenen Ketten behängen, in rosa Leggings quetschen, mit polierter Glatze präsentieren konnte – und trotzdem etwas ultimativ Cooles ausstrahlte.

Das Klang gewordene Image des Isaac Hayes kulminierte schließlich 1971 im Soundtrack zum Blaxploitation-Movie Shaft, der dem Komponisten zwei Grammys und einen Oscar einbrachte. Hayes schien angekommen zu sein im Amerikanischen Traum, ja er schien ihn vielleicht selbst mitgestalten zu können als neue messianische Figur für die Orientierung Suchenden unter Amerikas schwarzer Bevölkerung, als die zum Größenwahn neigenden Geschäftsleute von Stax das Wattstax-Festival in Los Angeles ausrichteten, eine Art schwarzes Woodstock, ein Open Air für die Kinder des Ghettos, ein Leuchtfeuer für eine neue Generation des schwarzen Amerika und Hayes ein changierendes Vorbild zwischen Mitkämpfer eines Martin Luther King und Ghetto-Pimp.

Sieht man heute die Aufnahmen von Isaac Hayes’ Auftritt, kann man wie durch ein Fernglas durch die Zeit nur das Elend Afroamerikas erblicken, seine Politiker, die so oft zwischen Großmäuligkeit gegenüber den Medien und Anbiederung an die eigene Klientel schwanken, die Verrohung und Verantwortungslosigkeit, die mit den Rollenbildern Gangster und Zuhälter zwangläufig einhergehen – und all das personifizierte Isaac Hayes, wie er da als Muskelmasse gewordene Selbstparodie auf der Bühne chargierte. Sein Fall stand – wie der von Stax – unmittelbar bevor. Obwohl er Rap und Disco erahnt, ja vorweggenommen hat, obwohl er die Blaupause lieferte für Hip-Hop und für den Schmusesound eines Barry White, lässt sich die Geschichte von Isaac Hayes ab Mitte der Siebziger nur noch als Geschichte des Scheiterns lesen: Aus Shaft wurde Detektiv Rockford, aus einem schwarzen Moses wurde die Stimme eines fetten Kochs in einer ungeschlachten MTV-Comicserie, aus einem Soulbruder wurde ein Scientologe.

Nein, keine der großen Erwartungen, die sich an die Person von Isaac Hayes zu seinen Hoch-Zeiten knüpften, konnte von ihm oder uns eingelöst werden. Was bleibt, ist mehr wunderbare Musik, als die meisten Menschen zu schaffen je in der Lage sein werden. Und ein Mensch, der gelebt hat. Und geliebt worden ist.