Prominent Ignoriert

Obwohl die Streitfrage "Trägt man Sandalen mit oder ohne Socken?" zugunsten der sockenlosen Sandale entschieden ist, haben sich die Sandalenträger vom Ruch des Spießigen nie befreien können und sind massenhaft zur Badelatsche (auch: Saunapantolette) konvertiert. Die aber enthält, wie das ZDF berichtet, krebserregende Stoffe. Armer Teutone, was nun? Will er sich den Krebs nicht erlatschen, muss er zurück in die Sandale. Grn.