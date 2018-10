Historiker der Neueren Geschichte werden heutzutage schon als enzyklopädisch bewandert angesehen, wenn sie die Forschung zu einem Jahrhundert überblicken und die historischen Deutungslinien zu zwei Dezennien in der Lehre vertreten können. Die Spezialisierung schreitet in raschem Tempo fort. Aus dem Dschungel heutiger Geschichtslandschaft ragt Hans-Ulrich Wehlers jetzt abgeschlossene Deutsche Gesellschaftsgeschichte wie ein erratisches Gebirge hervor – achtunggebietend, aber auch die Frage aufwerfend, wie zeitgemäß ein solches Vorhaben noch sein kann. Schon die schiere Quantität ist enorm: Über 4800 Seiten und über 1200 meist legendär umfangreiche Anmerkungen, die kleingedruckt eine fünfstellige Zahl geschichtswissenschaftlicher Veröffentlichungen mit einigen pointierten Urteilen dazu aufführen, künden von der Belesenheit des Autors.

Die ersten beiden Bände über den Zeitraum 1700 bis 1845/49 erschienen 1987, der dritte bis 1914 reichende Band folgte 1995, der vierte, veröffentlicht 2003, führte die Geschichte bis zur Schwelle der deutschen Doppelstaatlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der jetzt vorliegende fünfte Band lässt die Darstellung mit der wiedererrichteten deutschen Einheit auslaufen. Es wäre nicht verwunderlich, wenn es irgendwo schon Überlegungen zu einer Dissertation über das Gesamtwerk gäbe, denn Quellen zur Rezeption der ersten vier Bände sind überreichlich vorhanden. Unzählige Rezensenten haben die Vor- und Nachteile der gesellschaftsgeschichtlichen Konzeption Wehlers diskutiert, die darauf hinausläuft, die überbordende Fülle der Geschehnisse durch analytisch getrennte Strukturblicke einzuhegen.

Wehler zeigt, wie soziale Ungleichheit die Geschichte verändert

Idealtypisch unterschieden werden, von Max Weber inspiriert, die Achsen Wirtschaft, politische Herrschaft und Kultur, als Querachse hat Wehler die Soziale Ungleichheit hinzugefügt. An dieser Einteilung, die seine "moderne deutsche Gesellschaftsgeschichte" konstituiert, hat der Autor vom ersten bis zum fünften Band konsequent festgehalten. Das große Gewicht determinierender sozialer Strukturen wurde damit betont und – angesichts der langen Dauer des betrachteten Zeitraums – eindrucksvoll modelliert.

Umso überraschter waren viele Leser des vierten Bandes, dass mit der wiederum bei Max Weber entlehnten Begrifflichkeit der "charismatischen Herrschaft" für das NS-Regime scheinbar plötzlich die Wirkungsmacht der Persönlichkeit in den Vordergrund geschoben wurde – scheinbar plötzlich, denn schon in der Einleitung des ersten Bandes stößt man auf diese Kennzeichnung. Manche führten die Aufwertung der Rolle der Persönlichkeit auch auf die eben doch nur begrenzte Reichweite der gesellschaftsgeschichtlichen Konzeption zurück, die für das kompliziertere 20. Jahrhundert nicht mehr so recht tauge. Die Historikergemeinde wartete also gespannt auf den abschließenden fünften und damit genuin zeitgeschichtlichen Band über die Bundesrepublik und die DDR. Dieser Band war anfangs nicht vorgesehen. Aber die tiefe Zäsur der endlich abgeschlossenen deutschen Zweistaatlichkeit sowie die eigene Rolle als Zeitzeuge und eifriger geschichtspolitischer Akteur in der "Epoche der Mitlebenden", wie Hans Rothfels den Untersuchungszeitraum der Zeitgeschichte einmal nannte, hatten während der Niederschrift des vierten den Plan eines zusätzlichen Bandes entstehen lassen. Ein konzeptionell schwieriges Problem lag in der Darstellung der aufgespaltenen deutschen Nationalgeschichte. Die Trennung in einen westdeutschen und einen ostdeutschen Teilstaat hatte eine andere Qualität als die in den ersten Bänden abgehandelte deutsche Vielstaaterei bis zur Gründung des Bismarck-Reichs, ging es doch nun zugleich um zwei völlig unterschiedliche gesellschaftliche Modelle.

Wie geht der Autor mit diesem Problem um? Im Vorwort heißt es zutreffend, die alte Bundesrepublik, in der die große Mehrheit der Menschen lebte, habe sich als historisch überlegen gezeigt und die "kollabierte DDR" aufnehmen können. Daraus wird dann aber gefolgert: Das "Intermezzo der ostdeutschen Satrapie" müsse nicht "durch eine ausführliche Analyse aufgewertet werden", dies könne man der "florierenden DDR-Forschung getrost überlassen". Alle Diskussionen der letzten Jahre um eine asymmetrische Vergleichs-, Parallel- und Beziehungsgeschichte von Ost- und Westdeutschland sind dem Autor keine Überlegung wert. Er findet, die DDR-Geschichte verdiene keine "gleichwertige Behandlung mit der Bundesrepublik", wohl aber solle sie als Kontrast und Vergleich dienen.

Nun ist kaum zu bestreiten, dass eine Geschichte der Bundesrepublik ohne Berücksichtigung der DDR leichter zu schreiben ist als eine Geschichte der DDR ohne die Einflüsse aus dem Westen, aber dann wäre es eine Geschichte Westdeutschlands und nicht der Bundesrepublik und der DDR, wie im Untertitel angekündigt. Allerdings wird der Darstellung der DDR so viel Platz gegeben, wie es dem Bevölkerungsanteil gegenüber der Bundesrepublik entspricht. Das Problem ist also nicht die Quantität, sondern die Qualität der Akzente.