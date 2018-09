Deutschlandkarte – die Analyse

Vor allem in Berlin und in Nordrhein-Westfalen geborene Menschen haben in Peking Medaillen für Deutschland gewonnen. In Niedersachsen geborene hingegen standen kein einziges Mal auf dem Siegerpodest. Der Osten schnitt pro Einwohner besser ab als der Westen. Und da ausschließlich ostdeutsche Sportler Medaillen errangen, die noch vor der Wiedervereinigung geboren wurden, ist nun die alte, auf Michael Ballack zielende Behauptung widerlegt, ehemalige DDR-Bürger wüssten sich im Sport nicht durchzusetzen. Inzwischen haben Menschen auf der ganzen Welt Chancen, Gold für Deutschland zu holen: Wenn sie erfolgreich sind, gewährt ihnen der Innenminister (im Nebenberuf Sportminister) rasch die Einbürgerung. Eine Form der Medaillenspiegel-Manipulation, die bald ähnlich erfolgreich sein könnte wie Doping, nur dass man sich dabei nicht den Tod holt. Freunde des Niedersachsen-Spottes dürfen mit allem Recht formulieren: Die Mongolei hat mehr deutsches Gold hervorgebracht als Niedersachsen.

Redaktion: Matthias Stolz; Recherche:Nele Heinevetter

