Inhalt Seite 1 — Strafe ohne Schuld? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nur mit schlechtem Gewissen könne jemand ein guter Jurist sein, hat der Rechtsphilosoph Gustav Radbruch vor allem mit Blick auf die Strafjuristen gesagt. Denn sie unterstellten jedermann zu jeder Zeit die gleiche Fähigkeit, sich für das Recht zu entscheiden und Straftaten zu unterlassen, wiewohl diese Entscheidungsfreiheit – weniger genau, aber gebräuchlich: Willensfreiheit – tatsächlich zweifelhaft ist. Der Hamburger Strafrechtslehrer Reinhard Merkel, ein akademischer Enkel Radbruchs, geht den Zweifeln nun in einer kompakten Monografie nach.

Merkel ist nicht allein; die Hirnforschung hat in den letzten Jahren zu Massen einschlägiger Veröffentlichungen geführt. Sie bilden grob zwei Gruppen: Die einen legen die Willensfreiheit seufzend oder triumphierend ad acta und verlangen, das Strafrecht wenigstens etwas zu modifizieren, nach der Devise "Therapie statt Strafe". Die anderen – unter Merkels Kollegen die große Mehrheit – betrachten die Willensfreiheit nach wie vor weder als widerlegt noch als erwiesen und wollen alles beim Alten lassen. Merkel macht beides: Er legt die Willensfreiheit ad acta und will alles beim Alten lassen.

In den ersten vier Fünfteln des Buches geht es der Willensfreiheit an den Kragen. Zunächst trifft es die Inkompatibilisten. Das sind jene, die Willensfreiheit für inkompatibel, für unvereinbar halten mit einem deterministischen Weltbild, in dem jedes Ereignis nach einem Kausalgesetz aus anderen Ereignissen folgt und so für einen allwissenden Beobachter sicher vorauszusagen wäre. Als prominentester Inkompatibilist wird Immanuel Kant zerpflückt, was in einer strafrechtsphilosophischen Schrift mindestens als anregende Abwechslung gelten darf. Zustimmung findet aber Kants Dualismus von Geist und Leib gegenüber dem monistischen (reduktiven) Physikalismus, der nur Stofflichem ein Dasein zubilligt.

Zwei Argumente hält Merkel den Inkompatibilisten entgegen. Erstens bedeute der Indeterminismus, den sie voraussetzten, Zufall; und Zufall vertrage sich nicht mit Willensfreiheit. Wer Herr seiner Entschlüsse sei, müsse sie determinieren können. Zweitens gingen die Inkompatibilisten von einer Akteurskausalität des Geistes dergestalt aus, dass er als unbewegtes Bewegendes – gottgleich – Hirn und Körper steuere. Und ein solcher Einfluss von Immateriellem auf Materielles widerspreche dem Energieerhaltungssatz der Physik. Ferner gebe es keinen empirischen Beleg.

Im zweiten Akt demontiert Reinhard Merkel die Kompatibilisten, die Willensfreiheit und eine vollständig determinierte Hirntätigkeit für vereinbar halten. Man vermisst allerdings eine Auseinandersetzung mit den Konzepten von Peter Bieri, Michael Pauen und ideenverwandten Denkern, die in der Debatte um die Hirnforschung hervorgetreten sind.

Die Experimente von Benjamin Libet und den heutigen Stand der Hirnforschung erörtert Merkel nicht im Zusammenhang, sondern beschränkt sich darauf, punktuell Fälle zu nennen, die besonders deutlich machen, wie sehr das Bewusstsein vom Gehirn abhängt; etwa den Fall des braven Familienvaters, den ein Hirntumor unkontrollierbar pädophil werden ließ, bis man den Tumor entdeckte und entfernte. Daraus – und aus der Hirnforschung insgesamt – leitet Merkel einen absoluten "Vorrang des Gehirns vor dem ›Geist‹" ab: Allein die Natur "erzeuge" den Willen durch das Gehirn; ohne Gehirn sei "überhaupt nichts Mentales vorstellbar". Dass dann neben dieser harten neuro-physiologischen Überzeugung ein freier Wille keinen Platz mehr findet, versteht sich.

Weniger versteht sich, dass Merkel daraus nichts für das Strafrecht folgern will. Er beruft sich dafür auf die Lehre des Bonner Strafrechtslehrers Jakobs, dass nur die Bestrafung des Täters das Vertrauen der Allgemeinheit in die Geltung der Normen wiederherstellen könne. Zwar sei Paragraf 20 des Strafgesetzbuches (Strafausschluss bei Geisteskrankheit und Ähnlichem) insofern kosmetisch verkehrt, als seine Wortwahl allen geistig Gesunden implizit jene Willensfreiheit unterstelle, die es nun einmal nicht gebe. An den tatbestandlichen Voraussetzungen des Paragrafen 20 und an seiner Rechtsfolge will Merkel jedoch in der Sache nichts ändern. Immerhin sei das Wissen, dass es keine Willensfreiheit gebe, eine Mahnung zur Bescheidenheit im Umgang mit Straftätern.