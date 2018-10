Das Hochschul-Informations-System (HIS) hat den Berufseinstieg von Geisteswissenschaftlern untersucht. Ein Gespräch mit dem Forscher Kolja Briedis

DIE ZEIT: Kaum ein Klischee hält sich so hartnäckig wie das des promovierten Taxifahrers. Sie haben die Berufsaussichten von Geisteswissenschaftlern untersucht. Wie schlecht sind sie wirklich?

KOLJA BRIEDIS: Das hängt davon ab, welche Erwartungen man hat. Ein BWL-Absolvent wäre angesichts der oft langwierigen Berufseinstiegsphase, der Vielzahl von Zeitverträgen oder der niedrigen Anfangsgehälter wahrscheinlich emotional am Ende. Die meisten Geisteswissenschaftler aber haben nie mit der Motivation studiert, durch ihren Beruf reich zu werden oder gleich eine lebenslange Stellung zu bekommen. Ihnen ist die Möglichkeit zur Selbstentfaltung, zum selbst bestimmten Leben wichtig. Und das ist die gute Nachricht: Fast alle Geisteswissenschaftler können ihren Lebensunterhalt wenige Monate nach ihren Studium selbst bestreiten.

ZEIT: Können Sie ein paar Zahlen nennen?

BRIEDIS: Ein Jahr nach dem Abschluss ist die Arbeitslosigkeit unter Geisteswissenschaftlern auf 5 Prozent gesunken, deutlich unter den bundesweiten Schnitt aller Berufe. Ihr mittleres Einkommen liegt allerdings nur bei 22500 Euro, das ist gerade mal rund die Hälfte vom durchschnittlichen Einstiegsgehalt eines BWL-Absolventen. Zwei Drittel sind angestellt, ein Drittel arbeitet selbstständig oder freiberuflich.

ZEIT: "Freiberuflich" – ist das nicht ein anderes Wort für verdeckte Arbeitslosigkeit?

BRIEDIS: Für einen Teil sicherlich. Das sind die Leute, die sich aus der Not heraus selbstständig machen, weil sie nichts anderes finden. Doch es gibt natürlich auch jede Menge Absolventen in Bereichen, in denen sind feste Stellen einfach nicht üblich. Wo gibt es schon angestellte Künstler? Auch bei Journalisten ist es mittlerweile normal, freiberuflich ins Berufsleben zu starten. Ich schätze, dass die Quote der fachbedingten Selbstständigkeit bei etwa 20 Prozent liegt. Beim Rest, derzeit etwa 10 bis 13 Prozent aller Absolventen, ist die Selbstständigkeit ein Ausweg vor der Arbeitslosigkeit. Doch ich würde auch das nicht nur negativ bewerten.

ZEIT: Warum?