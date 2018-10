Es erscheint bizarr: Während alle Welt über den Abschwung redet, will die IG Metall mit der höchsten Lohnforderung seit 16 Jahren in die Tarifverhandlungen ziehen. Ein Plus von sieben bis acht Prozent empfiehlt der Gewerkschaftsvorstand als Richtschnur. Starker Tobak.

Man kann durchaus Verständnis dafür haben, schließlich gab es in den vergangenen Jahren einige bizarre Entwicklungen: wahre Vergütungsexzesse bei vielen Managern, rasant wachsende Unternehmensgewinne und gleichzeitig selbst im Aufschwung nur mickrige Lohnsteigerungen. Viele Arbeitnehmer erlitten nach Abzug von Inflation, Steuern und Sozialabgaben sogar reale Einkommensverluste. Daher stellen sie sich die berechtigte Frage, was ihnen dieser Aufschwung eigentlich gebracht hat – und warum immer sie die Vernünftigen, die Bescheidenen sein sollen.

Andererseits erzielten gerade die Metaller in den vergangenen Jahren noch die besten Abschlüsse. Von Reallohnverlusten kann bei ihnen keine Rede sein. Sogar Tarifexperten der gewerkschaftsfinanzierten Hans-Böckler-Stiftung bescheinigten ihnen kürzlich, den gesamtwirtschaftlich gebotenen Verteilungsspielraum weitgehend ausgeschöpft zu haben.

Die IG Metall argumentiert, in ihrem Industriezweig gebe es wegen der besonders hohen Gewinne zusätzliche Verteilungsmasse. Das mag stimmen, sollte dann aber vor allem durch Einmalzahlungen berücksichtigt werden. Im Grunde wissen die Gewerkschafter selbst, dass sich bei wackeliger Konjunkturlage kaum rekordverdächtige Lohnprozente festschreiben lassen. Auch deshalb spricht Gewerkschaftschef Berthold Huber von einer "sehr schwierigen" Lohnrunde. In der Vergangenheit wurde das oft durch allerlei Tarifkosmetik gelöst, etwa "Nullmonate" oder lange Tariflaufzeiten. Trotz schriller Rhetorik waren die Abschlüsse deshalb am Ende meist eher bodenständig als bizarr. kolja rudzio

