Meine Schwester und ich, als wir noch sehr klein waren und mit der Ödnis der elterlich verordneten Mittagsruhe zu kämpfen hatten (ein schier unendliches Zeitmeer, das sich bis zum Horizont erstreckte), versuchten gelegentlich, die lackierten Fensterbänke der Wohnung nach ihrem Geruch zu klassifizieren. Einige erinnerten an Haselnuss, andere eher an Vanille. Wieder andere, so sehr sich die Nasenfantasie an ihnen abmühte, rochen einfach nach Fensterbank, was uns später dazu brachte, von einem Vanillequark umgekehrt zu behaupten, er schmecke eigentlich nach Fensterbank. "Fensterbank" war zum Namen eines Duftes geworden, dessen Witterung mir niemals verloren gegangen ist. Noch neulich konnte ich meiner Schwester ein Eau de Toilette mit den Worten beschreiben, neben den Kopf- und Herznoten von Gräsern, Muskat und Myrrhe enthielte es einen Hauch von "Fensterbank". Der Mensch, kurzum, kann sich vieles vorstellen. Die SPD hat sich auch bis vor Kurzem Kurt Beck als Kanzlerkandidaten vorstellen können; jetzt dagegen denkt sie bei der Duftrichtung "Kanzlerkandidat" plötzlich an Frank-Walter Steinmeier. Wir wissen nicht, was die Sozialdemokraten während ihrer ausgedehnten Mittagsruhen zu tun pflegten, aber ihr Geruchsgedächtnis haben sie offenbar unzureichend trainiert. Erinnern sie sich nicht mehr, dass der richtige, staatsmännische Kanzlerduft stets von Whisky (Willy Brandt), von Zigaretten (Helmut Schmidt) oder Zigarren (Gerhard Schröder) begleitet wurde? Mangelnde Erfahrung mit Genussgiften beziehungsweise allzu jüngferliche Enthaltsamkeit können zu gefährlichen Realitätsverlusten führen. Man denke nur an die legendäre Miss Prism, die in Oscar Wildes Theaterstück Bunbury or The Importance of Being Ernest aus Versehen ein dreibändiges Romanmanuskript mit einem Baby verwechselte. Das Baby gelangte in die Gepäckaufbewahrung von Victoria Station, während der Roman im Kinderwagen nach Hause geschoben wurde. Hoffen wir, dass die SPD besser weiß, wer ins Schließfach gehört und wer die Windeln voll hat. Der Wähler wird jedenfalls ein dreibändiges Aktenkonvolut sofort an seinem staubigen Geruch erkennen und nicht unbedingt den Humor entwickeln, der es Oscar Wilde erlaubte, aus einem schweren Fall von Kindesmissbrauch ein lustiges Theaterstück zu entwickeln. Finis

