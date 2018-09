Bestsellerautor, Charmeur, Antinazi, Antikommunist, Humorist, Polemiker, Übersetzer, Editor, Rezitator, Frauenheld, Streithansl, Philantrop, Herausgeber, Kulturpolitiker und Seismograf der Zeitgeschichte: Friedrich Torberg. Vor 100 Jahren in Wien geboren. Seine Eltern assimiliert, und der Friedrich Ephraim getaufte Sohn des Vaters Kantor und der Mutter Berg wird später als stolzer Jude und überzeugter Zionist doch nicht nach Israel auswandern, auch nicht hebräisch schreiben. Er schreibt deutsch, er flieht vor den Nazis, er dient in der tschechischen Exilarmee, er überlebt in der Emigration, er wird US-Bürger, er stirbt als Österreicher vor 29 Jahren in Wien.

Das Jüdische Museum Wiens widmet die Großausstellung dieses Jahres dem Thema Die Gefahren der Vielseitigkeit als Selbstaussage des Autors, die Arbeitsprogramm und Lebensproblematik exakt beschreiben will. Oder doch nicht? Warum sollte ein Literat, der schwimmen konnte, sich als Wasserballer Meistertitel erkraulte, nicht zu den ersten Schriftstellern gehören, die Sportromane schrieben – 1935 Die Mannschaft. Warum sollte ein Schüler, der im zweiten Anlauf doch das Abi schaffte, nicht 1930 einen epochemachenden Schulroman verfassen, Der Schüler Gerber, der heute einen Peter Handke ausrufen lässt: "Große Poesie!" Ein Autor, der verheiratet war und doch andere Musen pflegte. Der Kollegen selbstlos förderte und andere hassen konnte. Begabt für Poesie und Polemik, Missgunst und Menschenliebe, Dialog und Monolog.

Torberg ist ja geblieben! Er hat lässig 100 Jahre literarisch überlebt. Warum also solche beckmesserische Titelei? Schon mit seiner Tante Jolesch hat er überlebt, dem pointengespickten Abgesang auf den Untergang des Abendlandes. Nicht wehleidig, wiewohl wehmütig. Ein anekdotischer Gassenhauer ist dieser Abgesang geworden für alle Klassen, die lesen können und lernen wollen, wie Gschichtn erzählen Geschichte erklären kann und das auch noch zum Lachen und zum Staunen. Und dann sind noch heute Werke zu entdecken wie die finster-faszinierende Novelle Mein ist die Rache.

Was für ein Glück, dass dieser Torberg so vielseitig war und seine Vielseitigkeit auch noch so vollmundig, mit so vollem Herzen und vollem Verstand gelebt hat. Auch wenn man jetzt nach 100 Jahren in Draufsicht und Rückblick manchmal an seinem Verstand zweifeln muss! Und daran, dass er das Herz am rechten Fleck hatte und den Mund zu voll genommen. Hilde Spiel etwa als "Kryptokommunistin" zu beschimpfen! Von den gesammelten Ausfällen ohne Zahl zu schweigen, gegenüber Atomgegnern und Linken wie Robert Jungk und Peter Weiss. Vor allem der berüchtigte "Brecht-Boykott", den er wesentlich mitverantwortet hat – in der Alpenrepublik konnte so fast zehn Jahre kein Brecht-Stück aufgeführt werden. Der Theatermacher war ihm schon 1943 im Exil suspekt und Gegenstand nur für Parodie geworden; die DDR-Revolte vom 17. Juni 1953 und Brechts Position damals machten für F. T. den linken B. B. zum Kollaborateur des Kommunismus. Diener einer Diktatur dito Thomas Mann, einer seiner Lieblingsfeinde; ihn verfolgte er als Fellowtraveller der Sozialisten. Der, noch lebendig, konterte im Tagebuch: "Schmutziger Denunziant Thorberg." Gefährdende Vielseitigkeit? Hier doziert die unausgesprochene Norm einer künstlerischen Einseitigkeit, die Vielseitigkeit zum Defekt erklärt, wo doch gerade diese Vielseitigkeit zur Unverwechselbarkeit des Friedrich Torberg gehört. Wo Vielseitigkeit sein Talent, sein Wesen, geradezu seine Signatur war.

Hätte Ephraim Kishon etwa ein so großes, begeistertes Publikum gefunden ohne seinen kongenialen Übersetzer Torberg? Der Wiener Kurier, die Münchner Süddeutsche, das kulturpolitische Magazin Forum – sie profitierten vom literarischen Journalismus dieses Schreibers, Funk und Fernsehen gleichermaßen. So finster die womöglich geheimdienstlichen US-amerikanischen Finanziers erscheinen, so verschroben, verblendet, borniert der militante Antikommunismus des Friederich T. daherkommt – ohne sein vielseitiges Temperament, das glasklar und kämpferisch, frech und polemisch Position bezog, könnte in der Gegenwart die politische Wechselwirkung nach 1945 nicht derart scharf analysiert werden. Falls dies gewollt sei. Will das die Wiener Ausstellung überhaupt?

500 Quadratmeter Schaufläche auf acht Räume verteilt, in denen 400 Objekte in Papier gezeigt werden, Erstausgaben von Torberg-Büchern; Briefe, Briefe, Briefe aus dem Nachlass-Schatz von 50000 Stücker Post des manischen Epistolators an Broch, Brod, Buber, Handke, Hesse, Kishon, Reich-Ranicki, Schoenberg, Nelly Sachs, Sperber, Werfel, Wiesenthal, wie sie alle heißen; dazu 150 Fotos, erstmals gezeigt die Schnappschüsse aus der Jugendzeit und Unikate vom Eichmann-Prozess. Ein Ferienschreibtisch, Kaffeehäferl plus Kaffeekanne, Tabak & Schnupftabak, Kleingeld. Wo aber sind die vielen Bleistifte extraweich, mit denen alles Urschriftliche dingfest gemacht, wo die mechanische Schreibmaschine, mit der alles Urschriftliche transkribiert wurde? Warum wurde nicht vor der Ausstellung sein letzter Sportwagen geparkt, der heute noch in Wien passiert – jener geliebte Daimler, in dem die letzte Geliebte den geliebten "Schani" kutschierte. Im eigenen Cabrio ließ sich der Exilant ablichten, dem Automobilen ebenso wenig abhold wie Brecht. Ebenso wenig abhold dem weiblichen Geschlecht, dem ein Kapitelchen dieser bibliomanen Präsentation gewidmet ist. Traditionelles Werkverständnis und konservativer Autorbegriff, Blindheiten einer längst überholten Germanistik, verhindern die Einbettung der Archivalien in die Lebenswelt. Nicht einmal Marietta Torberg, des Autors Ehefrau für 17 Jahre und lebenslange Muse, ist den Kuratoren mehr Information wert als einzig die machohafte Herablassung abgestandener Kaffeehausgalanterie, sie sei "hochintelligent und eloquent" gewesen. Und muss man bei so viel Papier dem Publikum auch noch den letzten Umschlaggrafiker zumuten? Wo gleichzeitig ein kulturhistorisches Panorama von Kaltem Krieg und heißem Antikommunismus, wo Kontext und Rahmung gänzlich fehlen? Bei allem Verdienst der Ausrichtung dieses Geburtstagsgedenkens: Es bleibt die Frustration auch über den zweiten blinden Fleck dieser Exposition – die stumme Selbstgenügsamkeit des Genius Loci, der gut wienerisch eh immer alles schon weiß. So wird Torberg, Seismograf von Welt, degradiert zum binnen-austriakischen Gebrauch für Eingeweihte. Wie würde Tante Jolesch dazu sagen: "Innerer Gamsbart!"

Foto[M]: Trude Geiringer, Los Angeles 1944 aus Die "Gefahren der Vielseitigkeit" Friedrich Torberg 1908-1979/Holzhausen