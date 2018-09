Kindermode

Tillmann Prüfer fragt: Sollten Babys wie Rockstars aussehen?

Früher hatten Eltern nur eine stilistische Sorge: Ihre Kinder sollten ordentlich aussehen. Man ging mit ihnen in die Kinderabteilung von C&A und fürchtete den Tag, an dem die Kleinen dem Markenwahn verfallen und dieselben teuren Labels tragen wollen würden wie ihre Klassen- kameraden. Schlimmer war nur die Vorstellung, die Heranwachsenden würden einmal mit Totenkopf-T-Shirt und schwarzer Wollmütze nach Hause kommen, um den Eltern zu erklären, dass sie Rockstar werden wollten. Heute müssen die Kinder nicht mehr in ihrer Adoleszenz markenwahnsinnig werden – denn das sind ja schon ihre Eltern. Mittlerweile gibt es kein Modelabel mehr, das sich das Kinder-Geschäft entgehen ließe. Scheinheilig loben die Mode- designer das Stilbewusstsein der Vierjährigen, während die Eltern auswählen, ob ihr Nach- wuchs in Burberry auftreten soll, wie die Tochter von Kate Moss, oder doch lieber etwas lasziver in Cavalli oder elitebewusst in Ralph Lauren.

Natürlich gibt es auch die anderen Eltern. Solche, die es total schlimm finden, wenn Kinder rum- laufen wie verkleinerte Abzüge von Erwachsenen. Was nicht bedeuten muss, dass diese Erziehungsberechtigten die Outfits ihrer Kinder mit weniger Sorgfalt wählen würden. Sie kleiden ihre Jungen und Mädchen nicht ausgesucht angepasst, sondern ausgesucht rebellisch. Solche Eltern kaufen etwa bei Rockfred, wo man XXS-Shirts mit Union-Jack-Aufdruck nach Sex-Pistols- Manier bekommt. Oder sie kleiden ihre Kleinen bei Ed Hardy Kids ein, wo schrille Tattoo- Motive vom Kleidchen leuchten. Und eine Frau, die überzeugt ist, einem Rocker die Brust zu geben, ordert eine schwarze Wollmütze und Totenkopf-Shirts bei Rockstar Baby. Dieses Label hat der Bon-Jovi-Schlagzeuger Tico Torres gegründet, weil ihm die pastellfarbenen Kinderkleider so angepasst vorkamen. Jedes Baby sei doch ein Star, argumentiert er, also solle es auch so aussehen.

Was passiert eigentlich mit all den perfekt ein- gekleideten kleinen Rebellen im späteren Leben? Wahrscheinlich werden sie sich an Totenköpfe und Wollmützen als Symbole angepassten Spießertums erinnern. Und zu C&A gehen und dort nach Kleidern in Pastelltönen suchen. Und das geschieht ihren Eltern dann ganz recht.

Foto ––– Peter Langer ZEIT magazin