Warum eigentlich fürchten die Russen eine Nato-Osterweiterung so sehr? Die Angst hat zwei Ursachen: unzureichende Kenntnis der realen Lage und psychologische Komplexe aus der Zeit des Kalten Krieges. Tatsächlich baut die Nato ja ihr Militärpotenzial recht schnell ab, und die Osterweiterung schwächt sie nur noch weiter. Die Europäer etwa schicken nur sehr begrenzte Truppenkontingente nach Afghanistan, und nicht wenige dieser Einheiten dürfen sich nicht an Kriegseinsätzen beteiligen. Auch während des jüngsten Kaukasuskrieges gewährte die Allianz, trotz aller Sympathiebekundungen der Nato-Mitglieder für Tbilissi, Georgien keinerlei militärische Hilfe. Nicht einmal in Form von Waffenlieferungen, von einer direkten Teilnahme an den Kämpfen ganz zu schweigen.

Mehr noch: Die Nato konnte sich nicht einmal auf eine einigermaßen klare politische Resolution zu den Ereignissen in Georgien verständigen. Statt, wie erwogen, Sanktionen gegen Russland zu beschließen, hat die EU lediglich beschwichtigend auf Moskau eingeredet, "sich nicht in die Selbstisolation zu begeben". Auch die Zusammensetzung des Nato-Flottenverbandes, der kurz nach Kriegsende im Schwarzen Meer auftauchte, hat die Handlungsunfähigkeit des Militärbündnisses einmal mehr bestätigt.

Insgesamt verfügt die Nato über ansehnliche Seestreitkräfte, die der russischen Schwarzmeerflotte deutlich überlegen sind. So zählt die Nato 17 Flugzeugträger – nur ließ sich eben keiner davon im Schwarzen Meer blicken. Die Nato-Schiffe sind zudem ohne jede Luftsicherung geblieben. Schon das zeugt davon, dass der Verband keinen militärischen Druck auf Russland ausüben konnte (von der Aufnahme realer Kampfhandlungen kann überhaupt keine Rede sein). Wären es drei bis vier Flugzeugträgerverbände, ebenso viele operative Raketengruppen, ein Dutzend landgestützte Luftwaffengeschwader auf den Flugplätzen der Schwarzmeerstaaten gewesen – ja, das wäre sehr wohl ein Grund zur Beunruhigung gewesen. Aber was in Wirklichkeit geschah, war damit nicht zu vergleichen. Von allen Schiffen des Verbandes hätte wohl nur der amerikanische Zerstörer McFaul Schläge gegen Landziele führen können. Nüchtern betrachtet, konnte die Entsendung der Flottille an die Küste Georgiens von Russland also als Versuch der Nato gewertet werden, nur irgendwie das Gesicht zu wahren.

Die russischen Medien verhielten sich aber völlig unangemessen. Sie wurden geradezu hysterisch, was für eine Großmacht eher beschämend ist.

Die Nato-Osterweiterung ist durchaus problematisch. Aber aus ganz anderen Gründen als denen, die Russland fürchtet. Die Nato, deren Stärke sich vermindert, muss ein Territorium verteidigen, das sich vergrößert. Der eventuelle Nato-Beitritt der Ukraine und Georgiens würde den Tendenzen entsprechen, die sich bereits in den neunziger Jahren gezeigt haben: In die Allianz werden Staaten aufgenommen, die militärisch immer weniger handlungsfähig sind, während die "alten" Mitglieder Kampfeinsätze mit jedem Jahr weniger wünschen und führen können.

Bleibt man beim jüngsten Beispiel Georgien und dessen Anspruch auf eine Nato-Mitgliedschaft, so stellen sich folgende Fragen: Warum fürchtet Russland Georgiens Mitgliedschaft so sehr? Welches Unheil hat zum Beispiel der Nato-Beitritt der baltischen Staaten angerichtet? Und: Wozu hat Georgien eine Mitgliedschaft in einem kaum handlungsfähigen Bündnis nötig?

Meine These: Die Nato wird niemals mit Russland Krieg führen – es sei denn, Russland würde auseinanderfallen. Das gilt erst recht für Georgien, unabhängig davon, ob es der Nato angehört oder nicht. Nach der Niederlage im kaukasischen "Fünftagekrieg" ist ein neuer Krieg in diesem Land unmöglich. Im August hätte man in Tbilissi noch annehmen können, Russland, das damals die territoriale Integrität Georgiens formell anerkannte, würde sich in den Konflikt nicht einmischen. Jetzt würde sich ein georgischer Versuch, Abchasien und Südossetien militärisch zurückzugewinnen, in jedem Fall zu einem Krieg gegen Russland auswachsen. Georgien könnte ihn unter keinen Umständen gewinnen.