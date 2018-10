Noch vor wenigen Tagen schien nichts mehr unmöglich: Arcandor könnte zerschlagen werden, hieß es, die Tochter Karstadt sei womöglich am Ende – und Thomas Middelhoff, der Chef des gesamten Konzerngebildes, müsse wohl gehen. Es ist neuerdings opportun, in jedem Fall den Kopf von Unternehmenschefs zu fordern. Ganz gleich, ob sie Schuld am Geschehen tragen – oder nicht. Meist ist Wut im Spiel, aber die verdrängt die klare Analyse.

Wenn Manager geschasst werden, nur um den Volks- oder Aktionärszorn zu befrieden, dann nützt ein solcher Schritt niemandem, sondern schadet allen: an erster Stelle den Anteilseignern selbst, aber auch den Mitarbeitern und nicht zuletzt auch den Geschäftspartnern. Keine Frage: Unfähige Manager müssen gehen. Manchmal aber sind es gar keine Managementfehler, sondern widrige Umstände, in die jedes Unternehmen geraten kann – auch ohne Verschulden der Führungsspitze. Ein solches Beispiel liefern Arcandor und Unternehmenschef Thomas Middelhoff.

Den muss man zwar dafür verantwortlich machen, dass es vergangene Woche zu einer Informationspanne kam. Doch rechtfertigt das allein keinen Rausschmiss. Die Äußerungen des Unternehmenssprechers deckten sich nicht mit einer Mitteilung aus der Abteilung Investor Relations. Jedenfalls konnte man es so interpretieren. Dabei ging es nach zähen Kreditverhandlungen um den konzerneigenen Reiseveranstalter Thomas Cook und die Frage, ob er verkauft werden muss oder nicht. Doch anstatt die kurzfristig terminierte Aufsichtsratssitzung abzuwarten, stand das Urteil für Aktionärsschützer fest: Middelhoff muss weg. Vermutlich wollten sie das bereits seit längerer Zeit; jetzt ergab sich die Gelegenheit.

Zur Last gelegt wird dem Arcandor-Chef vor allem, dass er Karstadt nicht flottbekommen habe. Doch das geht nun wirklich nicht auf sein Konto. Ganz im Gegenteil. Middelhoff räumte bei den Warenhäusern auf, stieß etliche ab, modernisierte den Rest – und wartet seither auf Kunden. Dass die ausbleiben, ist nicht seine Schuld. Die Binnennachfrage will – im Gegensatz zu vielen Prognosen honoriger Ökonomen – nicht anspringen. Der gesamte Einzelhandel leidet darunter.

Dass Middelhoffs Strategie grundsätzlich richtig ist, bestätigte zu Beginn der Woche das Bankhaus Sal. Oppenheim. Es engagierte sich mit 10 Prozent am erhöhten Grundkapital der Arcandor AG. Später will die Bank weitere Anteile von der Hauptaktionärin Madeleine Schickedanz übernehmen, um schließlich fast 30 Prozent der Aktien zu halten.

Bleibt zu hoffen, dass die Initiative der Großinvestoren den Zorn der Kleinaktionäre noch zähmen kann. Gunhild Lütge