chläft ein Lied in allen Dingen. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Ist aber gar kein Ding. Ist gar kein Ast, kein Stock am Wegesrand. Ist Stockmann. Hat ein Heim, in einem hohlen Baum. Wohnt dort mit seiner Frau und den drei lieben Kindern.

Das ist Stockmann! Persönlichkeit. Würde des Wesens. Unantastbar. Das ist Stockmann: zwar aus Holz, aber höchst lebend und lebendig. Beseelt. Herr Stockmann, Freund Stockmann.

Ist die neue Erfindung von Axel Scheffler und Julia Donaldson, die schon so manches eigenseelige Wesen erfunden haben. Den Grüffelo, den Riesen Rick, die kennt ja jedes Kind, und viele andre zauberhafte Gestalten mehr.

Axel Scheffler, der Hamburger in London, der berühmteste Deutsche in England seit Karl Marx (ca.), hat wieder die Bilder gezeichnet zu Donaldsons Geschichte. Wir sehen Stockmann, den kleinen Angestellten seiner selbst, in höchster Not und Gefahr. Denn ein Hund hält ihn für ein Stöckchen, ein Schwan für Nistmaterial, die Kinder für Spielzeug, für Schwert und Stift und Flitzebogen, Baseballschläger und Bumerang. Im Sommer wird er als Fahnenmast auf einer Sandburg missbraucht, im Winter einem Schneemann als Arm eingesetzt – und am Ende? Am Ende landet er auf dem Feuerholz im Kamin!

So geht das nicht, so geht das nimmer. Doch geht es gut, ein Wunder geschieht (es wird hier nicht verraten), und Stockmann kehrt heim zu Frau und Kindern. Und das Glück zieht ein im hohlen Baum.

Es ist die Axel-Scheffler-Welt, die große Scheffler-Bühne. Hier treffen wir sie wieder, all die geliebten Scheffler-Tiere: Eichhorn und Fuchs, Hase, Schaf und Frosch, in der Scheffler-Landschaft, seinem murmelbunten Arkadien. Schefflers hohe Kunst der Drolligkeit, der amönischen Groteske, lyrischen Abstrusität, findet diesmal ihr schönstes Echo in Donaldsons Versen, das heißt in den Reimen, die sich Wiglaf Droste und Stefan Maelck auf Donaldsons Verse gemacht haben – purzelnde Kinderreime, nicht niedlich, nie albern, sondern in einem hellen Parlando, das die Bilder umspringt wie ein fröhlicher Bach.