Als Leipziger seit etwa 60 Jahren muss ich Maxim Biller zustimmen: Die Leipziger haben den bösen Blick. Was er nicht sehen konnte: Sie haben meist ein Messer in der Tasche, haben fast alle für die Stasi gearbeitet (die 70000, die am 9. Oktober am Ring für die Freiheit demonstrierten, waren wohl Mutige seines Schlages und keine Leipziger) und mögen Fremde überhaupt nicht. Und dennoch lieben sie diese Stadt. Warum? Weil sie einfach wunderbar ist.

Sie hat eine sehenswerte Architektur, sie hat ein unglaublich interessantes Kulturleben (als Bach-, Mendelssohn-, Wagner-, Lortzing-usw.-Stadt); sie war zur Fußball-WM ein perfekter Gastgeber. Aber das alles will Ihr Autor gewiss nicht sehen. Warum auch? Schließlich verkauft sich eine schlechte Nachricht besser als eine gute. Ein solcher Artikel erinnert an DDR-Journalismus.

Werner Daniel, Leipzig