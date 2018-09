Der Freund in Kopenhagen ist pikiert. Ikea? Da kauft ihr noch ein? Ob wir denn nicht mitbekommen hätten, was für Chauvinisten diese schwedischen Möbeldesigner seien? Ikea trampelt auf dem Dänentum herum!, zürnt er. Alle möglichen Teppiche und Toilettenartikel im ach so freundlichen Möbelhaus seien nach dänischen Orten benannt – eine Ungeheuerlichkeit. Will sich Ikea mit Dänemark anlegen?, fragen die Zeitungen im Inselreich.

Tatsächlich glaubt, wer den Ikea-Katalog geografisch liest, nicht mehr an einen Zufall. BORNHOLM zum Beispiel, bekannt als idyllische Ostseeinsel, ist bei Ikea ein Billigteppich. SKAGEN, das Hafenstädtchen, STRIB, ein freundlicher Ort auf Fünen, und HELSINGÖR, das Hafentor nach Schweden, teilen in der Weltordnung der Wohnzimmer dasselbe Unterlingenschicksal: Teppiche. Von NIVÅ erst, der Stadt auf Seeland, die sich als Trittschalldämmung unterm Laminatfußboden wiederfindet, reden wir aus nachbarschaftlicher Rücksicht ebenso wenig wie von ÖRESUND (die Meerenge zwischen Dänemark und Schweden), der sich im kleinteiligeren Sortiment als Toilettensitz wiederfindet.

Die gute Nachricht freilich lautet: Die Dänen nehmen die Affäre gelassen. Gerüchteweise heißt es bloß, die Geschäftswelt denke über einen Gegenschlag nach, ein besonders leichtes Light-Bier mit dem Namen einer hübschen schwedischen Stadt.

Russlands Dialog mit Europa stockt, aber es gibt ihn noch. Russische Menschenrechtler, Vertreter der Gefängnisbehörden und des Europarates setzten sich bei einer Konferenz der Europäischen Kommission in Moskau zusammen. Folter in Gefängnissen war das Thema. Gewalt gilt in vielen russischen Polizeiwachen noch immer als Verhörmethode. "Wir foltern, und wir werden foltern", hat ein Polizist im sibirischen Krasnojarsk Menschenrechtlern ins Gesicht gesagt.

Beamte arbeiten mit "Taschenanwälten" zusammen, die Schläge und Elektroschocks gegen ihre Mandanten vertuschen. Amtsärzte sehen über blaue Flecken hinweg, und Richter verurteilen ohne Indizien aufgrund eines Geständnisses. Der Antiterrorkampf im Nordkaukasus und der Krieg in Georgien verstärken den Kult der Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung.

Traurige Berühmtheit erlangte der Fall des fälschlicherweise des Mordes verdächtigten Alexej Michejew aus Nischnij-Nowgorod, der aus dem Fenster der Polizeiwache sprang, weil er die Folter nicht mehr ertragen konnte. Seither ist er querschnittsgelähmt. Recht bekam er erst vor dem Straßburger Menschenrechtsgerichtshof. Der Gebietsstaatsanwalt von Nischnij-Nowgorod, dessen Behörde die Untersuchung des Falls fast zwei Dutzend Mal eingestellt hatte, bekam den Ehrentitel des "Verdienten Juristen Russlands". Das Fenster, aus dem Michejew sprang, hat die Polizei zur Sicherheit mit einem Gitter versehen.

Ich musste erst in meine alte Heimat Hamburg reisen, um mir darüber klar zu werden, wie lästig das Leben in London sein kann. Es war fast Mitternacht, als wir ins Hotel zurückkehrten, und wir brauchten dringend etwas zu essen. In der Umgebung gebe es nichts mehr, versicherte der Nachtportier, und das Einzige was mir einfiel, war ein Lokal auf St. Pauli, in dem ich seit Jahren nicht mehr gewesen war. Ich rief an, und auch die waren kurz davor, die Küche zu schließen. Aber, schlug die fröhliche Frau am anderen Ende vor, wenn ich jetzt gleich am Telefon bestellte, wäre das Essen bei unserer Ankunft fertig, und dann könnten wir so lange sitzen bleiben, wie wir wollten. Was für eine Einladung!