Leider konnten wir das ruhmreiche Abschneiden der österreichischen Nationalmannschaft auf den Färöern nur per Standbild mitverfolgen. Ein für die Übertragung wichtiges technisches Gerät stand auf den Inseln leider nicht zur Verfügung. Diesem Zufall ist es zu verdanken, dass man nun erahnen kann, welche Chancen ein derartiges Bildverbot, wie es in manchen Weltreligionen mit gutem Grund von alters her praktiziert wird, auch einem audiovisuellen Massenmedium zu bieten hätte. Ein ORF-Programm, nur aus einem Standbild bestehend, das rund um die Uhr unverändert bleibt, würde nicht nur jede Gebührendiskussion, sondern überhaupt jede Diskussion über den Sender rasch verstummen lassen. Sogar Privatsender wären so in der Lage, öffentlich-rechtliche Funktionen zu übernehmen: Wenn B-Prominenz in den Talkshows ihre Lebensweisheiten unters Volk bringt, ohne dass ihr Erscheinungsbild vom Inhalt ablenkt, so würde das die Erfüllung eines Bildungsauftrags in seiner reinsten Form bedeuten. Auch der Emanzipation wäre gedient. Da vielen weiblichen Stars ja unterstellt wird, sie würden nur aufgrund reiner Äußerlichkeit das Licht der Öffentlichkeit genießen, bestünde in der Reduktion zum Standbild die Chance, auch ihre charakterlichen Vorzügen kennenzulernen. Selbst im Printbereich könnte der generelle Bilderverzicht einiges bewirken. Zahlreiche Wochenblätter würden so ihren Papierbedarf auf zumindest ein Zehntel reduzieren. Was auch ökologisch sehr zu begrüßen ist.