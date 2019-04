Man kommt sich anfangs vor wie in einem verwilderten Wald, irrt zwischen kryptischen Zeichnungen, Skizzen, nirgends erläuterten Fotorudeln hindurch, beginnt zu lesen – und lässt sich augenblicklich vom gelassen erzählenden Text faszinieren. Alsbald ist man davon überzeugt, einem verheißungsvollen Talent zu begegnen, der jungen Berliner Architektin Anja Beecken: 1963 geboren, lähmendes Studium in Braunschweig, Erleuchtung bei Behnisch in Darmstadt, darauf in Florenz, erstklassiges Diplom. Bald macht sie beherzt praktische Erfahrungen in renommierten Architekturbüros, wo sie umgehend mit konkreten Entwürfen betraut wird, bis zur Ausführung. 1993 gründet sie ihr eigenes Büro und macht mit einem, ihrem bisher größten und kompliziertesten – in diesem Buch präsentierten – Bau staunen: der virtuosen Erneuerung eines Plattenbaus in der Lausitz.

Anjela Wittkowski: Sinfonie in Blau

Anja Beecken Architekten, Spanische Allee 37, 14129 Berlin; 99 S., 24,80 €

Fritz Schumacher, der grandiose Oberbaudirektor Hamburgs im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, war schon dank seiner zahllosen Bauwerke in der ganzen Stadt immer der viel Berühmtere. Doch mittlerweile kennt man auch Gustav Oelsner, seinen damaligen, ihm ebenbürtigen Amtskollegen im ehemals noch preußischen Altona nebenan, wo er als Baudirektor, dann als Bausenator eine stadtbildprägende architektonische wie baupolitische Rolle gespielt hat – als ein großer Bürgerfreund. Davon zeugen nicht nur seine kraftvollen, explizit modernen Bauwerke, sondern auch die Parks am hohen Elbufer, die er der Allgemeinheit vor der Privatisierung, mithin ihrer Zerstückelung bewahrt hat. Den ganzen Facettenreichtum dieses vielgestaltigen, sehr prägnanten Werkes stellen die vier Autoren in diesem reich und detailfreudig illustrierten Band dar. Sie berichten so engagiert und so anschaulich, dass ihr Thema nicht nur Hamburger berühren dürfte.

Peter Michaelis (Hrsg.): Der Architekt Gustav Oelsner

Licht, Luft und Farbe für Altona an der Elbe; Verlag Dölling und Galitz, Hamburg; 264 S., 39,80 €