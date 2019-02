Es gibt Erkenntnisse, bei denen man sich fragt, was sie eigentlich für einen Wert haben: Der Westen wird also "deutsch". In mehreren Spalten legt der Autor dar, dass sich in der Sicherheitspolitik des Westens zunehmend die weiche, ganzheitliche Sicht der Deutschen gegenüber der militärisch dominierten Sicht der Amerikaner durchsetzt – doch was folgt eigentlich daraus? Wird dadurch die Situation in Afghanistan etwa beherrschbarer? Kann am deutschen Wesen die Nato genesen, während wir, die wir es offenbar schon immer besser wussten, so weitermachen können wie bisher – ohne kritische Reflexion der eigenen Strategie? Besteht nicht vielmehr das ganze Dilemma in Afghanistan darin, dass die Lage dort lediglich unter Aspekten der Sicherheitspolitik analysiert wird und nicht etwa der Entwicklungspolitik? Daran ändert auch die durch den Bau von Schulen und Brunnen aufgehübschte Doktrin der Bundeswehr nichts. Ich frage mich, ob nicht gerade das das Grundproblem des Nato-Einsatzes in Afghanistan ist: dass nämlich seine wesentliche Berechtigung und Legitimation, die Befriedung des Landes, bei den politisch Verantwortlichen zunehmend in den Hintergrund tritt gegenüber völlig irrelevanten Sekundärzielen wie etwa dem Ziel, recht zu behalten.

Dr. Dirk Kerber, Darmstadt

Wäre das nicht schön! Nachdem die "Innere Führung" bereits vom "Sonderweg" zum "Exportmodell" befördert worden ist, stellt sich dem Autor nun die Umorientierung der westlichen Operationsführung in Afghanistan als "Anpassung" an das deutsche Vorbild dar. Es braucht freilich wenig Kenntnis, um zu wissen, dass die USA seit den Tagen Kennedys und seit dem Vietnamkrieg an "Counterinsurgency"(CI)-Doktrinen laborieren, mit denen Aufstandsbekämpfung ("small wars"), Aufbauhilfe und das Ringen um die Herzen und Köpfe der Bevölkerung verbunden werden können. Hoffnungsvolle Ansätze wurden damals von der U. S. Army ausgebremst. Der Rückgriff auf die alten CI-Ansätze, der gegenwärtig stattfindet, ist im neuen Field Manual 3-24 mit Händen zu greifen – man muss nur hineinlesen. Mit anderen Worten: Das Umlernen im Afghanistaneinsatz ist – hoffentlich – wechselseitig! Denn selbst die "Provincial Reconstruction Teams", die uns deutscherseits stolz präsentiert werden (ganze fünf an der Zahl), sind nicht zuletzt aus der Auswertung "westlicher" Vorbilder entstanden.

Blauäugig ist auch das Bild, das Speckmann von der Vorbildfunktion des deutschen Parla-mentsbeteiligungsgesetzes zeichnet. Sollte man nicht zur Kenntnis nehmen, wie problematisch die Engführung der parlamentarischen Mandatierung ist, die nur den militärischen Aspekt fokussiert, den Überblick über die politisch-strategische Dimension der Mission aber längst verloren hat. Im Übrigen sind weder Parlament noch Regierung im Geflecht von Ressort- egoismen und Ausschusswesen bislang in der Lage, die selbst gesetzten Normen einer "vernetzten" Sicherheitspolitik einzulösen.

Dr. Klaus Naumann, Hamburg/Köln