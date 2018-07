Inhalt Seite 1 — Tipps und Termine Seite 2 Auf einer Seite lesen

Master Steuerwesen

Der Master of International Taxation (M.I.Tax) an der Uni Hamburg ist für Steuerberater gedacht, die Mandanten auf dem Gebiet der Besteuerung grenzüberschreitender Beziehungen betreuen, außerdem für Absolventen des Schwerpunktes Steuerwesen. Der Studiengang ist vollständig auf die Internationale Besteuerung fokussiert, integriert Fragestellungen der Internationalen Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, des Steuerrechts und der Finanzwissenschaft und führt in zehn ausländische Steuerrechtssysteme ein. Die Studiengebühren liegen bei 9500 Euro.

www.m-i-tax.de

Literaturwissenschaft Deutsch-Russisch

Das Masterprogramm "Literaturwissenschaft International: Deutsch-russische Transfers" stellt den Erwerb interkultureller Kompetenzen in den Mittelpunkt. Die Universität Freiburg im Breisgau entwickelte zusammen mit der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften (RGGU) das Curriculum. Das Studienprogramm wird parallel in Freiburg und in Moskau angeboten. Für die Studenten beider Standorte sind obligatorische Auslandssemester vorgesehen. Für das Auslandssemester in Moskau ist eine DAAD-Förderung bewilligt.

www.slavistik.uni-freiburg.de

Masterprogramme finden