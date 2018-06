Barack Obama oder John McCain. Am Dienstag, dem 4. November, wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. ZEIT ONLINE ist live dabei, via Liveticker, Blog, Video und Twitter. Dazu alle Wahlergebnisse aus den Bundesstaaten sowie Analysen und Kommentare unserer Korrespondenten

www.zeit.de/us-wahl

Foto: Robyn Beck/AFPgettyimages)